KWZ Ravensburg: Schwanger werden trotz Endometriose

Kinderwunsch Zentrum Ravensburg: Warum Patientinnen mit Endometriose nicht schwanger werden

Endometriose beim KWZ Ravensburg behandeln. (Bildquelle:©Samo Trebizan - Fotolia.com)

(firmenpresse) - RAVENSBURG. Schwanger werden trotz Endometriose, viele Patientinnen mit dieser Erkrankung haben diesen Wunsch, auch weil eine Schwangerschaft sich positiv auf die Endometriose auswirken kann, schildert Dr. med. Friedrich Gagsteiger vom Kinderwunsch Zentrum Ravensburg, in dem auch eine Endometriose Sprechstunde angeboten wird. Der Facharzt für Gynäkologie und Reproduktionsmediziner leitet das Kinderwunsch Zentrum und wurde im Jahr 2015 als Top-Mediziner auf der Focus Ärzteliste im Bereich der Reproduktionsmedizin gelistet. Doch was genau ist eine Endometriose?

Endometriose kann sich negativ auswirken, wenn Frauen schwanger werden wollen (KWZ Ravensburg)

Liegt eine Endometriose vor, so befindet sich bildlich gesprochen Gebärmutterschleimhaut auf Abwegen. Das heißt, sie ist außerhalb der Gebärmutter im Becken- und Bauchraum oder auch in anderen Organen zu finden. Das Gewebe ist an den Zyklus der Frau gebunden und verursacht somit auch zyklusabhängig Beschwerden. Endometriose äußert sich u.a. in starken Unterbauchschmerzen und einem ausbleibendem Kinderwunsch. Deshalb stellen sich viele Patientinnen mit der Diagnose Endometriose im Kinderwunsch Zentrum Ravensburg vor, wenn sie schwanger werden wollen. "Eine Endometriose und eine gesunde Schwangerschaft, das muss sich nicht ausschließen", weiß Dr. med. Gagsteiger.

KWZ Ravensburg: Hilfe beim Schwangerwerden für Frauen mit Endometriose

Endometriose zählt zu den häufigsten gynäkologischen Krankheiten von Frauen im gebärfähigen Alter bis zu den Wechseljahren. Die medizinische Statistik geht davon aus, dass etwa 30 bis 50 Prozent der Frauen mit Endometriose Probleme haben, schwanger zu werden. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe von Endometriose-Patientinnen die ohne Probleme schwanger werden. Wenn es durch die Endometriose zu Entzündungen in den Eileitern kommt, kann das Ei nicht mehr in die Gebärmutter wandern. Außerdem wirken sich Zysten auf die Beweglichkeit der Eierstöcke aus und stören den Eisprung. "All diese Zusammenhänge gilt es zu beachten, wenn eine Patientin mit Endometriose schwanger werden möchte", weiß der Facharzt Dr. med. Friedrich Gagsteiger. Die moderne Reproduktionsmedizin kann erkrankten Frauen helfen, trotz Endometriose schwanger zu werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kwz-ravensburg.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Dr. med. Friedrich Gagsteiger ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und besitzt die fakultative Weiterbildung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin sowie für Ärztliches Qualitätsmanagement. Manchmal braucht es nur einen kleinen Schubs, ein anderes Mal ist die ganze Palette moderner Medizin gefordert, damit sich das Wunschkind endlich meldet. Was auch immer persönlich benötigt wird, bei dem Ärzte-Team der Praxis befindet man sich in guten Händen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Kinderwunsch-Zentrum Ravensburg

PresseKontakt / Agentur:

Kinderwunsch-Zentrum Ravensburg

Dr. med. Friedrich Gagsteiger

Wilhelm-Hauff-Str. 41

88214 Ravensburg

mail(at)webseite.de

0751 / 35912764

http://www.kwz-ravensburg.de



Datum: 08.11.2016 - 00:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1421555

Anzahl Zeichen: 2657

Kontakt-Informationen:

Firma: Kinderwunsch-Zentrum Ravensburg

Ansprechpartner: Dr. med. Friedrich Gagsteiger

Stadt: Ravensburg

Telefon: 0751 / 35912764





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung