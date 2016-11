Mitteldeutsche Zeitung: Streit in Saalekreis-CDU

Tullner sieht Parteichef Webel in der Pflicht

(ots) - Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner hat

CDU-Landeschef Thomas Webel aufgefordert, persönlich im Konflikt um

die die zerstrittene CDU im Saalekreis einzugreifen. Der Grad der

Selbstbeschäftigung dort mache ihm Sorge, erklärte Tullner der in

Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe). In

der vergangenen Woche war die CDU-Kreistagsfraktion zerbrochen. 19

der 21 Mitglieder traten aus Protest gegen CDU-Kreischef Steffen

Rosmeisl aus und gründeten eine neue Fraktion. Übrig blieben Rosmeisl

und der ebenfalls heftig umstrittene Alfons-Josef Wolff. Den

Parteitag der Saalekreis-CDU am kommenden Wochenende will Webel

allerdings nicht besuchen - aus terminlichen Gründen, wie es heißt.

"Angesichts der Problemlagen und der Gesprächskultur ist das eine

Frage, wo der Landesvorsitzende sich stärker einbringen muss und das

wird er sicher auch tun", bemerkte Tullner.







