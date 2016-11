Rheinische Post: Seeheimer Kreis legt sich auf Steinmeier fest: Für die SPD gibt es keinen anderen Bundespräsidenten-Kandidaten

(ots) - In der Frage der Gauck-Nachfolge hat sich der

Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes

Kahrs, gegen einen Kompromiss mit der Union ausgesprochen. "Die SPD

sollte jetzt nicht länger offen für einen anderen

Koalitionskandidaten sein, sondern in der Union weiter für

Frank-Walter Steinmeier werben. Einen anderen Kandidaten gibt es für

die SPD nicht", sagte Kahrs der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Steinmeier sei unabhängig von

seiner Parteizugehörigkeit der beste Kandidat. Er hoffe, es gehe bei

der Bundespräsidentenwahl um Qualität und nicht um Partei-,

Koalitions- oder sonstigen Proporz.







