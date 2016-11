Rheinische Post: Ausgaben für Arbeitslosengeld II sinken 2017 um 1,2 Milliarden Euro

(ots) - Der Bund wird im kommenden Jahr 1,2 Milliarden

Euro weniger als bisher geplant für das Arbeitslosengeld II ausgeben

müssen. Das geht aus der so genannten Bereinigungsvorlage des

Bundesfinanzministeriums für den Bundestags-Haushaltsausschuss zum

Bundeshaushalt 2017 hervor. Sie liegt der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) vor. Demnach reduziert das

Bundesfinanzministerium den bisherigen Planansatz für das

Arbeitslosengeld II von 22,2 Milliarden auf nur noch 21 Milliarden

Euro. Als Gründe nennt es die besser als erwartete Ist-Entwicklung

bei den Langzeitarbeitslosen sowie geringere Flüchtlingszahlen. Die

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit könnten deshalb auch um 150

Millionen Euro gegenüber der bisherigen Planung auf 4,44 Milliarden

Euro gesenkt werden. Auch die Verwaltungskosten für die

Grundsicherung für Arbeitsuchende würden um 150 Millionen auf 4,43

Milliarden reduziert. Die Beteiligung des Bundes an den Unterkunfts-

und Heizungskosten für Hartz-IV-Bezieher stiegen dagegen um 650

Millionen Euro gegenüber der bisherigen Planung auf 6,5 Milliarden

Euro im Jahr 2017.







Kommentare zur Pressemitteilung