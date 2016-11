Klondex Mines schließt 3. Quartal mit neuem Umsatzrekord ab

Das bislang vor allem im US-Bundesstaat Nevada, seit Kurzem aber auch in der kanadischen Provinz Manitoba aktive Unternehmen konnte hierfür insgesamt 41.553 Unzen Goldäquivalent (+ 23 %) absetzen, wobei der Goldanteil bei 36.648 Unzen (+ 31 %) und der Silberanteil bei 362.500 Unzen (- 20 %) lag.

(firmenpresse) - Mit einem neuen Rekordumsatz von 53 Mio. USD endete für den kanadischen Edelmetallproduzenten Klondex Mines (ISIN: CA4986961031 / TSX: KDX - https://www.youtube.com/watch?v=3rr-ACDSGIw -) das 3. Quartal 2016. Das bislang vor allem im US-Bundesstaat Nevada, seit Kurzem aber auch in der kanadischen Provinz Manitoba aktive Unternehmen konnte hierfür insgesamt 41.553 Unzen Goldäquivalent (+ 23 %) absetzen, wobei der Goldanteil bei 36.648 Unzen (+ 31 %) und der Silberanteil bei 362.500 Unzen (- 20 %) lag. Neben der deutlich gestiegenen Absatzmenge wirkten sich vor allem die höheren Edelmetallpreise positiv aus. So lag der realisierte durchschnittliche Goldpreis mit 1.276,- USD pro Unze rund 12 %, der mittlere Silberpreis mit 17,26 USD pro Unze sogar 17 % über dem Vorjahreswert. Letztlich konnte das Unternehmen damit einen Nettogewinn von 7,2 Mio. USD bzw. 5 US-Cents je Aktie erzielen, wodurch man 75 % über dem Vorjahresergebnis lag, die Analystenprognosen jedoch leicht verfehlte.



Der operative Netto-Cash-Flow lag mit 16,6 Mio. USD dafür am Ende rund 24 % über dem Vorjahresergebnis. Zusammen mit den Erlösen einer 129,5 Mio. CAD-Kapitalerhöhung sowie diverser ausgeübter Aktienoptionen stieg dadurch der Barmittelbestand des Unternehmens zum 30. September 2016 auf 131,1 Mio. USD an, wovon kurz nach Quartalsende allerdings bereits wieder 80 Mio. USD zur Komplettierung der Übernahme der 'Hollister'-Mine und des 'Aurora'-Projektes in Nevada aufgewendet wurden. Nicht zuletzt dank einer am 27. Oktober vollzogenen Erhöhung einer revolvierenden Kreditvereinbarung um 10 Mio. USD auf jetzt 35 Mio. USD kann die finanzielle Position der Gesellschaft dennoch weiterhin als solide bezeichnet werden.



Paul Huet, seines Zeichens Präsident und CEO von Klondex, zeigte sich daher auch mit den erzielten Ergebnissen seines Unternehmens zufrieden: "Wir erfüllen weiterhin unsere Verpflichtungen, zumal unsere operativen und finanziellen Resultate im dritten Quartal mit unseren Plänen übereinstimmten. Aufgrund der geplanten Entwicklungsaktivitäten, die das Jahr über durchgeführt wurden, sind wir gut positioniert, um unsere Produktions- und Kostenvorgaben für das Gesamtjahr zu erreichen."





Dabei trugen die beiden Klondex-Minen in Nevada - 'Fire Creek' und 'Midas' - zuletzt mit 35.324 Unzen Goldäquivalent erwartungsgemäß den Löwenanteil zur Gesamtproduktion bei. Trotz anhaltend steigender Erzgehalte erhöhten sich hier jedoch zugleich die direkten Förderkosten ('Cash Costs') um 8 % auf 671,- USD pro Unze Goldäquivalent. Die Gesamtproduktionskosten ('All-in Sustaining Costs' / AISC) fielen mit 1.155,- USD pro verkaufter Goldunze sogar rund ein Drittel höher aus. Außerdem flossen von den sich im 3. Quartal insgesamt auf 20,8 Mio. USD belaufenden Kapitalausgaben des Unternehmens 8,9 Mio. USD in die 'Fire Creek'- und weitere 8 Mio. USD in die 'Midas'-Mine.



Für das Gesamtjahr rechnet Klondex bei seinen Nevada-Operationen nach den erfolgreichen Entwicklungsarbeiten in der 1. Jahreshälfte und dem daraus resultierenden Anstieg der Erzgehalte nach wie vor mit einer Produktion von 145.000 bis 150.000 Unzen Goldäquivalent sowie mit 'Cash'-Kosten von 600,- bis 650,- USD pro Unze, wobei der avisierte Kostenrahmen für 'Fire Creek' zuletzt um 50,- USD auf 400,- bis 450,- USD je Unze Goldäquivalent gesenkt, der der 'Midas'-Mine dagegen um ebenfalls 50,- USD auf 900,- bis 950,- USD pro Unze angehoben wurde.



Ansonsten konnte Klondex für seine kanadische 'True North'-Mine im zurückliegenden Quartal erstmals seit deren Übernahme im vergangenen Winter Produktions- und Verkaufszahlen ausweisen. Demnach fielen dort durch die Aufarbeitung von Erzrückständen aus den bestehenden Absetzbecken ('Tailings') der zuvor unter der Bezeichnung 'Rice Lake' firmierenden Mine insgesamt 1.752 Unzen Gold an, von denen letztlich 1.000 Unzen zu einem Stückpreis von durchschnittlich 1.344,- USD abgesetzt werden konnten. Der hierbei erzielte Umsatz belief sich dementsprechend auf etwas mehr als 1,3 Mio. USD. Die direkten Produktionskosten lagen im Durchschnitt bei 615,- USD pro Unze, die Kapitalausgaben bei 3,8 Mio. USD.



"'True North' ist ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios geworden und wir freuen uns über dessen zukünftigen Beiträge zu unserer Ertragskraft", so Klondex-CEO Huet. In einer Kombination aus der weiteren Aufbereitung von Erzrückständen sowie einem beginnenden Abbaubetrieb wolle man hier bis zum Jahresende insgesamt 8.000 bis 12.000 Unzen Gold produzieren. Die dafür eingeplanten Kapitalaufwendungen lägen zwischen 14 und 16 Mio. USD. Außerdem sollen weitere 7,5 bis 9,5 Mio. USD in die zuletzt erworbene 'Hollister'-Mine bzw. das dazugehörige 'Aurora'-Projekt fließen.





