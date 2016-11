Immobilien Vermarktung Vöst: Tradition unter neuem Namen

Mit neuem Namen und bewährtem Konzept startet die Immobilien Vermarktung Vöst neu durch. Norbert und Florian Vöst und Team betreuen mit gewohnt hohem Serviceanspruch ihre Kunden in Immobilienthemen.

Die Augsburger Immobilienmakler Norbert und Florian Vöst

(firmenpresse) - Nicht nur eine Erweiterung im Management, sondern auch in der Außendarstellung: Bereits zum 01.05.2016 stieg Herr Florian Vöst offiziell als Teilhaber und Gesellschafter in das seit Jahren etablierte Augsburger Immobilienunternehmen ein. In diesem Zuge wurde die Firma in eine GbR umgewandelt. Passend zum neuen Erscheinungsbild auf der aktuellen Firmenhomepage der Augsburger Immobilienmakler erfolgt nun auch die Umfirmierung: Für noch mehr Klarheit wurde der Firmenname geändert, und zwar von Immobilien Vermietung Vöst in Immobilien Vermarktung Vöst.



Bereits seit 1999 ist das familiengeführte Unternehmen erfolgreich in der Beratung, Bewertung, Vermarktung und Vermittlung am Immobilienmarkt in Augsburg und auch bayernweit aktiv. Mit den Ursprüngen in der Immobilienvermietung hat sich in über 15 Jahren das Kompetenz- und Tätigkeitsfeld der Immobilienfachleute enorm ausgeweitet, so können Norbert und Florian Vöst und ihr Team inzwischen auf ein breites Spektrum an Dienstleistungen an - mit unverändert hohem Qualitätsanspruch.



Ein engagiertes Team ausgebildeter Fachleute der Immobilienwirtschaft mit jahrelanger Erfahrung bietet kompetente Beratung und Betreuung in allen Immobilienangelegenheiten: Nur so kann Eigentümern, Mietinteressenten und Käufern eine gleichbleibend hohe Qualität in der Betreuung garantiert werden. Ob es um die Bewertung einer Immobilie geht, um die Suche nach einer Miet- oder Kaufimmobilie, um die Formalitäten beim Hauskauf, um die Erstellung eines Grundrisses oder um die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten: Bei dem sachkundigen und versierten Team der IVV Vöst findet man alle Antworten unter einem Dach.



Nahezu exklusiv betreibt IVV Vöst die Mietsonderverwaltung: Dieser Service beinhaltet das komplette Management des laufenden Mietverhältnisses zwischen Eigentümer und Mieter inklusive Objektmanagement - ein attraktives Angebot, das in Modulen aufgebaut ist, um dem Bedarf der Eigentümer bestmöglich zu entsprechen.





Überzeugen Sie sich selbst von der umfangreichen Kompetenz im Bereich Immobilien sowie der zuverlässigen Unterstützung in allen Fragen rund um Verkauf und Vermietung: Als kompetenter Partner für Augsburg stehen Norbert und Florian Vöst und ihre Mitarbeiter den Kunden in sämtlichen Immobilienangelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite. Informieren Sie sich unter www.ivv-voest.de über das umfassende Leistungsspektrum oder nehmen Sie telefonisch Kontakt auf unter 0821 / 450 937-0.









Bereits seit 1999 führt Norbert Vöst das unabhängige Immobilienbüro mit Sitz in der Augsburger Innenstadt. Das fünfköpfige Team betreut den stetig wachsenden Kundenstamm mit einem hohen Anspruch an Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Für Privat- und Geschäftskunden bietet das Team der IVV Vöst einen Rundum-Service im Bereich der Immobilien: Angefangen bei Vermietung und Verkauf über die Immobilienbewertung bis zur Mietsonderverwaltung. Das umfangreiche Leistungsspektrum inklusive einer Vielzahl an Informationen und aktuellen Immobiliennachrichten zeigt die Webseite www.ivv-voest.de





