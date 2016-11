EANS-News: RHI AG / Ergebnis 3. Quartal 2016

9-Monatsbericht



Der Umsatz des RHI Konzerns reduzierte sich in den ersten neun

Monaten des Jahres 2016 gegenüber der Vergleichsperiode 2015 um 6,5%

auf EUR 1.227,3 Mio. Die Umsatzerlöse der Division Stahl reduzierten

sich aufgrund einer schwächeren Geschäftsentwicklung in Südamerika,

Europa und China sowie der Öffnung des Produktportfolios für

niedriger performante Produkte um 4,6%. Diese unterstützen die

Absatz- und Margenentwicklung führen jedoch aufgrund des geringeren

Preisniveaus zu niedrigeren Umsatzerlösen. Der Umsatzrückgang der

Division Industrial in Höhe von 11,3% gegenüber der Vergleichsperiode

2015 lässt sich unter anderem auf geringere Auslieferungen in den

Geschäftsbereichen Zement/Kalk und Umwelt, Energie, Chemie

zurückführen.



Das operative Ergebnis erhöhte sich trotz des Umsatzrückganges von

EUR 91,4 Mio in den ersten neun Monaten des Jahres 2015 um 7,2% auf

EUR 98,0 Mio im laufenden Geschäftsjahr. Diese Entwicklung lässt sich

insbesondere auf eine erfreuliche Ergebnissituation der Division

Stahl aufgrund positiver Produktmixeffekte sowie eine bessere

Auslastung der Produktionskapazitäten infolge des Absatzanstieges

zurückführen. Zudem verbesserte sich das operative Ergebnis der

Division Rohstoffe infolge einer guten Auslastungssituation der

österreichischen Rohstoffwerke, die hauptsächlich basische Massen für

die Stahlindustrie, insbesondere zum Einsatz im Elektrolichtbogenofen

produzieren. Ebenso unterstützten erzielte Einsparungen auf der

Gemeinkostenseite die Ergebnisentwicklung. Das operative Ergebnis der



Division Industrial blieb hingegen aufgrund rückläufiger Umsätze

hinter jenem des Vorjahres zurück. Die operative Ergebnis-Marge des

RHI Konzerns konnte von 7,0% in den ersten neun Monaten des Jahres

2015 auf 8,0% im laufenden Geschäftsjahr gesteigert werden.



Das EBIT belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 auf

EUR 101,1 Mio und beinhaltet negative Ergebniseffekte in Höhe von EUR

4,6 Mio aus der Entkonsolidierung des US-amerikanischen

Tochterunternehmens RHI Monofrax, LLC infolge des Verkaufes an den

deutschen Private Equity Fonds Callista und EUR 3,6 Mio im

Zusammenhang mit dem Sozialplan für den Mitarbeiterabbau und der

Umstellung des Produktionsportfolios am norwegischen Standort

Porsgrunn. Hingegen wurde aus der Bewertung des Stromliefervertrages

in Norwegen ein positiver Effekt in Höhe von EUR 11,3 Mio erzielt.



Der Free Cashflow betrug in den ersten neun Monaten des Jahres 2016

EUR 75,5 Mio nach EUR 74,8 Mio der Vergleichsperiode 2015. Die

Nettoverschuldung verringerte sich von EUR 397,9 Mio zu Ende des

Geschäftsjahres 2015 auf EUR 364,0 Mio zum 30.09.2016. Der

Mitarbeiterstand reduzierte sich gegenüber dem Jahresende 2015 von

7.898 auf 7.568.



Q3/2016 Im 3. Quartal 2016 reduzierte sich der Umsatz gegenüber dem

starken 2. Quartal 2016 um 9,9% auf EUR 397,1 Mio. Dies lässt sich

auf ein saisonal bedingt schwächeres Geschäft in Europa während der

Sommermonate und eine schwächere Geschäftsentwicklung im Nahen Osten

in der Division Stahl sowie auf geringere Projektauslieferungen der

Geschäftsbereiche Umwelt, Energie, Chemie und Nichteisenmetalle

zurückführen.



Das operative Ergebnis reduzierte sich infolge rückläufiger Umsätze

von EUR 39,9 Mio im 2. Quartal 2016 auf EUR 27,8 Mio im abgelaufenen

Quartal. Zusätzlich belasteten im 3. Quartal 2016 angefallene externe

Aufwendungen in Zusammenhang mit dem geplanten Zusammenschluss von

RHI und Magnesita in Höhe von EUR 3,7 Mio die Ergebnisentwicklung.

Diese betrugen in den ersten neun Monaten des laufenden

Geschäftsjahres EUR 3,9 Mio.



Das EBIT belief sich im 3. Quartal 2016 auf EUR 32,5 Mio und

beinhaltet Kosten für den Sozialplan und die Umstellung des

Produktionsportfolios in Höhe von EUR 3,6 Mio sowie positive

Nettoeffekte aus dem Stromliefervertrag in Norwegen. Hier konnten

durch den Eigenverbrauch, den Verkauf zu Marktpreisen sowie

gestiegene Strom-Futurepreise EUR 8,3 Mio an finanziellen

Verbindlichkeiten aufgelöst werden. Der Ertragsteueraufwand des

abgelaufenen Quartals ist mit EUR 6,3 Mio durch die Auflösung einer

Rückstellung im Zusammenhang mit der Steuerprüfung in der Türkei

positiv beeinflusst.



Ausblick Für das Gesamtjahr 2016 erwartet der Vorstand des RHI

Konzerns in einem stabil bleibenden makroökonomischen Umfeld und bei

gleichbleibenden Fremdwährungskursen einen Umsatz unter jenem des

Geschäftsjahres 2015. Hinsichtlich der operativen Ergebnis-Marge wird

bereinigt um externe Aufwendungen in Zusammenhang mit dem geplanten

Zusammenschluss von RHI und Magnesita ein Wert von rund 8% erwartet,

was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund einem

Prozentpunkt entspricht.



Sofern die derzeitige Evaluierung zur Optimierung der Werksstruktur

im 4. Quartal 2016 erste entscheidungsrelevante Ergebnisse liefern

sollte, könnte dies zu nicht zahlungswirksamen

Wertminderungsaufwendungen von maximal EUR 10 Mio führen. Die

geplante Fortführung des Working Capital-Abbaus sowie diverse

Kostenmaßnahmen in den Vertriebs- und allgemeinen

Verwaltungsbereichen sollten die Free Cashflow-Generierung

unterstützen und zu einer weiteren Reduktion der Nettoverschuldung

führen.



in EUR Mio 9M/16 9M/15 Delta 3Q/16 2Q/16 Delta

Umsatzerlöse 1.227,3 1.312,5 -6,5% 397,1 440,5 -9,9%

EBITDA 148,7 142,3 4,5% 48,1 57,4 -16,2%

EBITDA-Marge 12,1% 10,8% 1,3pp 12,1% 13,0% -0,9pp

Operatives Ergebnis 1) 98,0 91,4 7,2% 27,8 39,9 -30,3%

Operative Ergebnis-Marge 8,0% 7,0% 1,0pp 7,0% 9,1% -2,1pp

EBIT 101,1 91,4 10,6% 32,5 41,5 -21,7%

EBIT-Marge 8,2% 7,0% 1,2pp 8,2% 9,4% -1,2pp

Ergebnis vor Ertragsteuern 92,0 82,1 12,1% 29,1 39,1 -25,6%

Ergebnis nach Ertragsteuern 64,0 56,0 14,3% 25,1 24,1 4,1%



1) EBIT vor Aufwendungen aus Derivaten aus Lieferverträgen,

Wertminderungsaufwendungen und Restrukturierungseffekten



Der Bericht zum 3. Quartal 2016 steht ab sofort auf der Homepage

www.rhi-ag.com unter Investor Relations / Finanzberichte als Download

zur Verfügung.



