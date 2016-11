Lexinta freut sich, Finn Tsai als Associate Director bekannt zu geben (FOTO)

(ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/100060270/100795287 -



Lexinta freut sich bekannt zu geben, dass Finn Tsai ab sofort dem

Lexinta Team als Associate Director beitreten wird. Finn's primäre

Rolle wird die kundenorientiere Implementierung der

Investmentstrategie in der gesamten Lexinta Gruppe sein.



Finn bringt neun Jahre Private Banking und Asset Management

Erfahrung zu Lexinta. Ihr professionelles Wissen hat sie in der

Schweiz bei der UBS, Credit Agricole Suisse, sowie bei Credit Suisse

erworben. Finn ist Relationship Managerin und Investment Advisor für

private als auch für institutionelle Kunden.



Finn ist Diplom-Betriebswirt von der Cheng-Kung University of

Taiwan und verfügt über einen MBA in Global Finance & Banking von der

SBS Swiss Business School Zürich. Zudem beherrscht sie die Sprachen

Englisch, Chinesisch und Deutsch.



Bismark Badilla, Lexinta Präsident sagte: "Der Beitritt von Finn

in die Lexinta Gruppe wird unsere kundenorientierte Expansion

unterstützen und unseren Status als unabhängige globale

Asset-Management-Gruppe stärken.?



Über Lexinta AG



Lexinta ist eine unabhängige globale Vermögensverwaltungsfirma im

Privatbesitz. Lexinta AG ist inkorporiert als Aktiengesellschaft mit

Handelsregisternummer CH-170.3.035.396-3 und der Sitz befindet sich

an der Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, Schweiz. Lexinta AG ist

lizenziert als Asset-Management-Unternehmen und Finanzvermittler,

nach Schweizer Recht. Zudem ist Lexinta AG ein Mitglied der FINMA

anerkannten Self-Regulatory Organisation's (SRO's) PolyReg

(www.polyreg.ch) und PolyAsset (www.polyasset.ch).



Weitere Informationen über Lexinta AG finden Sie hier:

www.lexintagroup.com







Pressekontakt:



Nadia Hunziker

Lexinta AG Zurich Branch

+41 41 544 83 89

public-relations(at)lexinta.com



Original-Content von: Lexinta AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lexinta AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 07:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1421577

Anzahl Zeichen: 2253

Kontakt-Informationen:

Firma: Lexinta AG

Stadt: Zug





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung