PRIMA LINE ist mit Dachdeckerseite der Gesamtsieger beim MyHammer-Wettbewerb "Handwerkerseite des Jahres 2016"

Bereits zum 6. Mal kürte das Portal MyHammer die besten Webseiten bundesweiter Handwerksbetriebe.

Die Website www.pilch-dachbau.de erstellt von PRIMA LINE Berlin wurde "Handwerkerseite des Jahres 20

(firmenpresse) - Der Wettbewerb zeigt deutlich, dass mittlerweile auch für Handwerker ein professioneller und informativer Auftritt im Internet von enormer Wichtigkeit ist.



Der frisch erstellte Relaunch von Pilch Dachbau durch das Berliner Freelancer Team von PRIMA LINE überzeugte sowohl das Publikum als auch die Fachjury von MyHammer. Mit Bestnoten bei Design, Inhalt und Benutzerfreundlichkeit wurde der Internetauftritt des Dachdeckerbetriebs aus Berlin-Reinickendorf zur "Handwerkerseite des Jahres 2016" gewählt.



Die offizielle Beurteilung lautet: "Die Seite schneidet nicht nur mit Blick auf die einzelnen Bewertungskriterien hervorragend ab. Ihre große Stärke liegt vor allem in dem gelungenen Zusammenspiel aus einem erfrischenden Design, einer individuellen und persönlichen Bildsprache, authentischen und informativen Inhalten sowie einer intuitiven Nutzerführung, die den Betrachter in die Seite hineinzieht und zur Interaktion anregt. Das schafft Vertrauen und weckt Emotionen" begründet Jurymitglied und Vorstandsvorsitzende der MyHammer AG, Claudia Frese, die Entscheidung der Fachjury.



Katarzyna Tichnowetzki, Grafikdesignerin und Inhaberin von PRIMA LINE, freut sich: "Wir haben viel Zeit, Engagement und Herzblut in den neuen Onlineauftritt von Herrn Pilch gesteckt. Es soll Spaß machen sich auf der Seite zu bewegen, der Nutzer erhält viele spannende Informationen und kann sich perfekt über das große Angebot und den tollen Service des Meisterbetriebs informieren."



Über 2.200 Handwerkerseiten wurden beim diesjährigen Wettbewerb "Handwerkerseite des Jahres" nominiert. Im nächsten Schritt wählte das Publikum aus rund 16.000 Nutzern seine 111 beliebtesten Webseiten in die nächste Runde. Letztendlich ermittelte eine Expertenjury daraus in einer vierstündigen Sitzung die 18 Kategoriesieger sowie den finalen Gesamtgewinner.





Die offizielle Siegerehrung und Preisverleihung findet am 18.11.2016 bei MyHammer in der Mauerstraße 79 in 10117 Berlin statt.







http://www.prima-line.de



Katarzyna Tichnowetzki

PRIMA LINE - Webdesign, Grafikdesign, 360° Panoramen

Binger Straße 86

14197 Berlin-Wilmersdorf



Telefon: 030 / 373 06 222

Telefax: 030 / 373 08 207

Mobil: 0163 / 77 222 27

Mail: grafik(at)prima-line.de





Über PRIMA LINE:

Hinter PRIMA LINE steht das erfahrene Freelancerteam Katarzyna und Michael Tichnowetzki aus Berlin Wilmersdorf. Ob individuelles Webdesign, ein starkes Corporate Design, eine moderner Internetauftritt oder 360° Panoramen - alle Werbemittel werden individuell gestaltet und professionell nach aktuellen Standards umgesetzt. Zu den Kunden gehören Mittelständler, Ärzte, Kliniken, Dienstleister, Online-Plattformen und jedes Unternehmen, das sich einen glänzenden Außenauftritt mit einem persönlichen Corporate Design wünscht, ohne sein letztes Hemd dafür zu geben.





Binger Str. 86, 14197 Berlin Wilmersdorf, Berlin

PRIMA LINE Berlin - Webdesign, Corporate Design, 360° Touren

Katarzyna Tichnowetzki

Stadt: Berlin Wilmersdorf, Berlin

Telefon: 01637722227



