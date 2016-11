Zu Ostern vom „Eiergoalie“ zum Fußballstar am Achensee

Fußballschule im Hotel

(firmenpresse) - Die ersten Frühlingboten überziehen die Wiesen rings um Tirols größten See, die Sonne schickt kräftige Strahlen ins Achental und im Kinderhotel Buchau halten die Kinder nach den besten Verstecken des Osterhasen Ausschau – und nach optimalen Torchancen.



Sie platzieren die Freistöße wie Christiano Ronaldo, überdribbeln den Gegner wie Lionel Messi, haben eine Abwehr wie Jérôme Boateng und halten wie Manuel Neuer: Fußballbegeisterte Buben und Mädchen ab sechs Jahren sind im April 2017 in Rieser’s Kinderhotel Buchau****S am Ball. Ex-Profikicker Wolfgang Schäfer und Silvia Eder trainieren die Nachwuchsstars kostenlos auf dem modernen Kunstrasenplatz neben dem Hotel. Zwischen Montag und Freitag wird täglich zwei Stunden lang gelaufen, gedribbelt, gekickt, gepasst, Freistoß und Elfmeter geschossen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches, sportliches Rahmenprogramm. Für die Vier- bis Sechsjährigen wird von Wolfgang Schäfer und Silvia Eder ein eigenes Mini-Kicker Fußballcamp auf die Beine gestellt. Dabei lernen die kleinen Beine spielerisch die Technik und das Gefühl für den Ball – und sie erhalten für ihren Einsatz ein T-Shirt und eine Urkunde. Das Kinderhotel Buchau ist ein Fünf-Smiley-Kinderhotel am Südufer des Tiroler Achensees mit Ferienranch samt Reitstall, Kletter- und Boulderhalle. In der 1.000 m2 großen indoor Kindererlebniswelt gibt es sechs Mal elf Stunden Kinderbetreuung pro Woche in altersgerechten Gruppen. Im WassErleben mit beheiztem Innen- und Außenbecken, Riesen-Reifenrutsche und Whirlpool geht es bei jedem Wetter hoch her. „Exklusiv“ für die Erwachsenen ist die Saunalandschaft. Empfehlenswert ist das große Angebot an Bädern, Packungen, Peelings und ganzheitlichen Körperanwendungen, Massagen gibt es auch für die kleinen Wellnessfans.



Termine der Fußballschule 2017

Termine: 03.04.–28.04.17, 22.05.–08.09.17, 25.09.–03.11.17

Trainingszeiten: Mo.–Fr., je 2 Stunden täglich (ab 6 J.); Mo., Mi., Fr. 10–11 Uhr (4–6 J.)

Trainer: Ex-Profifußballer Wolfgang Schäfer, Silvia Eder





http://www.buchau.com



Kinderhotel Buchau eU

Familie Rieser

A-6212 Eben am Achensee, Buchauerstr. 3

Tel.: +43/(0)5243/5210, Fax: +43/(0)5243/521052

E-Mail: info(at)buchau.com

www.buchau.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Kommentare zur Pressemitteilung