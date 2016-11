Gigas Nutrition Blog: DEAl of THE Week: Garcinia SX7 Muscletech

Gigas Nutrition Blog: DEAl of THE Week: Garcinia SX7 Muscletech

(firmenpresse) - Die erste vierfach extrahierte Garcinia Formel!



Garcinia 4X SX-7™ ist die erste Kombination von vierfach extrahiertem Garcinia.

Garcinia 4X SX-7™ ist die erste Formel, die Garcinia Cambogia enthält, das 70% Hydroxycitric Acid liefert. Mit 1,666g vierfach extrahiertem Garcinia pro Portion liefert Garcinia 4X SX-7™ eine Gesamtmenge von 933 mg HCA.





80 caplet(s)

Serving size: 2 caplet(s) Servings per container: 40

% RI (*)

Daily Quantity

0%

0 kcal = 0 kJ

Energy value

Calcium

35%

283 mg

Garcinia Xtreme Blend

Garcinia cambogia (60% HCA)

**

800 mg

Garcinia indica (Kokum) Fruit Rind Extract Supplying 50% Hydroxycitric Acid

**

716 mg

Garcinia atroviridis (Asam gelugor) Fruit Rind Extract Supplying 60% Hydroxycitric Acid

**

100 mg

Garcinia cambogia (Garcinia) Fruit Rind Extract (supplying 70% Hydroxycitric Acid)

**

50 mg

Total Hydroxycitric Acid

**

933 mg

* Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal). ** Reference intake not established

Other IngredientsMicrocrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Hypromellose, Polyethylene Glycol, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Titanium Dioxide, Talc.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gigasnutrition.com/de/fettverbrennung/3362-garcinia-sx7-muscletech.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gigas Nutrition BV

Datum: 08.11.2016 - 08:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1421587

Anzahl Zeichen: 1415

Kontakt-Informationen:

Firma: Gigas Nutrition BV

Ansprechpartner: Kostka

Stadt: Venlo



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 08.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung