„Urlaub mit Baby“ zum Jänner-Hoch am Achensee

Wasserwelt WassErleben indoor

(firmenpresse) - Der Januar ist in Rieser’s Kinderhotel Buchau perfekt für den Urlaub mit Kleinkind(ern): Dann herrscht rund um den Tiroler Achensee ein verlässliches Hoch, die Preise sind auf einem erfreulichen „Zwischentief“ und das Motto lautet „viel Platz für die Kleinsten“.



Babybett, Badewanne, Babyphon, Buggy, Rückentrage und Co können ruhig zuhause bleiben: Die gibt es in Rieser’s Kinderhotel Buchau****S so selbstverständlich wie eine Babybay für stillende Mütter, den Wäscheservice und die Babyküche. Die 1.000 m2 große indoor Kindererlebniswelt bietet nicht nur jede Menge altersgemäße Spielmöglichkeiten, sondern auch einen eigenen Babyraum, eine Montessori Spielgruppe sowie regelmäßige PEKiP-Kurse. Babys und Kinder werden an sechs Tagen pro Woche je elf Stunden professionell und in altersgetrennten Gruppen betreut. Im WassErleben des Hotels mit beheiztem Innen- und Außenbecken, Riesen-Reifenrutsche und Whirlpool taucht die ganze Familie von der Alltagshektik ab. In Freds Swim Academy gewöhnen sich Kinder bereits ab dem vierten Lebensmonat bis zu vier Jahren an das nasse Element und lernen spielerisch schwimmen. Zweijährige können sich auch im Schnee austoben und einen Windel-Wedelkurs belegen. Die Ausrüstung gibt es im hoteleigenen Sportshop und Skiverleih, die Kinder-Skischule mit Zauberteppich und Karussell liegt vor der Haustür. Die Eltern haben durch die umfassenden Betreuungszeiten viel Luft, um sich den seltenen Momenten der Zweisamkeit zu widmen: In der Saunalandschaft mit Zirbenholz- und Biosauna, Sole- und Aroma-Dampfbad sowie Zirbenruheraum mit Seeblick lösen sich Stress und Verspannung auf genussvolle Weise auf. Im Kinderhotel Buchau wird großer Wert auf eine ausgewogene Kost auf Basis regionaler Erzeugnisse und Bioprodukte gelegt. Es gibt eigene Kindermenüs, Getränke bis 22 Uhr sind inklusive.



http://www.buchau.com



Kinderhotel Buchau eU

Familie Rieser

A-6212 Eben am Achensee, Buchauerstr. 3

Tel.: +43/(0)5243/5210, Fax: +43/(0)5243/521052

E-Mail: info(at)buchau.com

www.buchau.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Firma: mk Salzburg



