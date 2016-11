Aktuelle Skylake-S Embedded Systeme für intelligente Industrie- und Transportlösungen von PLUG-IN Electronic GmbH

(PresseBox) - PLUG-IN Electronic GmbH präsentiert ihre aktuellen Hochleistungs-Embedded-Box-PCs mit der Intel-6th.-Generation Skylake-S-Plattform der BP-ECS-9000 Serie für anspruchsvolle und unternehmenskritische Industrie 4.0 und IoT (Internet of Things) Echtzeitanwendungen.

Die lüfterlosen Embedded-Systeme arbeiten mit dem Quad Core Intel® 6.Generation Core i7/i5/i3 Prozessor (Skylake-S) und unter einer erweiterten Betriebstemperatur von -40 bis 75 C. Das System verfügt zudem über bis zu 9 unabhängige GigE LAN mit 4 x IEEE 802.3at PoE+, 10G LAN/ 10G SFP + Faseranschluss, 16 isolierte digitale Ein-/Ausgänge: 8 x DI, 8 x DO, SIM Sockel für 3G/4G/LTE/WiFi/GPRS/UMTS. Der M2DOM unterstützt eine Datenrate von bis zu 8GT/s, Dual-Channel-DDR4 2133 MHz bis zu 32 GB ECC-Speicher, eine Intel HD Grafik 530 DirectX, OnBoard DVI-I, DVI-D und DisplayPort Schnittstelle für Ultra HD 4K Auflösung. Die neue CPU Generation erlaubt damit eine noch bessere Energieeffizienz und Grafik-Performance.

Der extrem robuste Box-PC verfügt zudem über einen frontseitigen Zugriff für 2 x 2.5 SSD Wechselrahmen und 3 x SIM und1 x CFast Einschüben. Die verschiedenen WLAN-Verbindungen ermöglichen eine nahtlose Hochgeschwindigkeitsübertragung. Der zuverlässige Embedded-Rechner kann von 6V bis 36V DC-in 80V betrieben werden. Ein Überspannungsschutz schützt das System und damit die verbundenen Anlagen vor kostenintensiven Stillstandzeiten.

Die aktuelle BP-ECS-9000 Serie von PLUG-IN Electronic GmbH ist damit die ideale Systemlösung für POI/POS Anwendungen, Automatisierungsaufgaben, in der intelligenten Fertigungsindustrie 4.0, für mobile Fahrzeug- und Robotersteuerungen sowie Bahnanwendungen.

Weitere Informationen zur BP-ECS-9000 Serie PLUG-IN Electronic GmbH finden Sie unter http://www.plug-in.de



Die PLUG-IN Electronic GmbH mit Sitz in Alling bei München entwickelt, produziert und vertreibt seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich industrielle Hard- und Software für die unterschiedlichsten Applikationen der PC-gestützten Messund Automatisierungstechnik. Unter dem Motto "Alles aus einer Hand" bietet das Unternehmen neben verschiedenen Einzelkomponenten individuell konfigurierte Komplettsysteme inklusive hochwertiger Messtechnik für zahlreiche Industrieanwendungen. Das umfangreiche Produktspektrum der PLUG-IN Electronic GmbH zeichnet sich besonders durch seine Qualität, Zuverlässigkeit. Kosteneffizienz sowie einer langfristigen Lieferverfügbarkeit aus. Neben dem breiten Portfolio an Standardkomponenten und -systemen bietet der Hersteller als weitere Dienstleistung kundenspezifische Entwicklungen und Modifikationen für Klein-, Mittel- und Großserien an.



Erfahren Sie dazu mehr unter www.plug-in.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PLUG-IN Electronic GmbH mit Sitz in Alling bei München entwickelt, produziert und vertreibt seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich industrielle Hard- und Software für die unterschiedlichsten Applikationen der PC-gestützten Messund Automatisierungstechnik. Unter dem Motto "Alles aus einer Hand" bietet das Unternehmen neben verschiedenen Einzelkomponenten individuell konfigurierte Komplettsysteme inklusive hochwertiger Messtechnik für zahlreiche Industrieanwendungen. Das umfangreiche Produktspektrum der PLUG-IN Electronic GmbH zeichnet sich besonders durch seine Qualität, Zuverlässigkeit. Kosteneffizienz sowie einer langfristigen Lieferverfügbarkeit aus. Neben dem breiten Portfolio an Standardkomponenten und -systemen bietet der Hersteller als weitere Dienstleistung kundenspezifische Entwicklungen und Modifikationen für Klein-, Mittel- und Großserien an.

Erfahren Sie dazu mehr unter www.plug-in.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

PLUG-IN Electronic GmbH

Datum: 08.11.2016 - 07:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1421589

Anzahl Zeichen: 2849

Kontakt-Informationen:

Firma: PLUG-IN Electronic GmbH

Stadt: Alling (bei München)





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung