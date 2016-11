Kompakte lüfterlose Embedded Box-PCs - vielseitig einsetzbar

(PresseBox) - Die neue ultra-kompakte Embedded Box PC-Serie BP-SPC3500/3000 ist eine leistungsorientierte Entwicklungslösung im Einsatz für medizinische Rechner-Aufgaben, in der Fabrikautomation, der intelligenten Fertigungsindustrie (Industrie 4.0/IoT-Internet of Things), für Anwendungsgebiete in der Sicherheitsüberwachung und zahlreichen Infotainment-Systemlösungen POI/POS.

Ausgestattet mit dem neuen Intel Core i7 SoC (Skylake-U), einem effektiveren Stromverbrauch, dem Dual Channel DDR4 2133MHz und dem 16GB Speicher bietet die BP-SPC-3500/3000 Serie eine bis zu zehn Prozent höhere CPU-Performance. Eine erweiterte Intel HD Graphics 520 Grafik-Engine unterstützt DirectX 12, OpenGL 4.4 und OpenCL 2.0 API, Onboard DVI-D und DisplayPort Display-Schnittstellen bis zu ultra-HD 4K Auflösung.

Die sehr zuverlässige Embedded Box-PCs Serie bietet eine bis zu 34% bessere Grafikleistung. Mehrere Gen 3 PCIe (8GT / s), SATA III (6Gbps), USB 3.0 (5Gbps), GigE (1Gbps) LAN und flexible 3G / 4G / WiFi / LTE / GPS / GPRS / UMTS ermöglichen eine schnelle Datenübertragung.

Zwei unabhängige Gigabit-LANs unterstützen iAMT 11.0 und bis zu fünf unabhängige GigE LAN-Verbindungen durch skalierbare SUMIT-Erweiterung. Die Rechner verfügen zudem über 2 COM RS-232/422/485, bis zu 9 COM RS-232/422/485 Anschlüsse durch skalierbare SUMIT-Erweiterungen, vier externe USB 3.0, vier USB 2.0, zwei Mini PCIe-Slots, eine SIM-Erweiterung für 3G/4G/LTE/WiFi/GPRS/UMTS, zwei SATA-III Unterstützung bis 2 SSD, 16 getrennte DIO und einen 12V zu 36V Eingang.

Die lüfterlose und extrem robuste Systemserie kann von -40°C bis 85°C Betriebstemperatur kann für vielzeitige Aufgaben in der Industrie verwendet werden und bietet ebenfalls flexible Erweiterungsmöglichkeiten für den kundenspezifischen Einsatz.

Weitere Informationen zur BP-SPC-3500/3000 Serie PLUG-IN Electronic GmbH finden Sie unter http://www.plug-in.de





Die PLUG-IN Electronic GmbH mit Sitz in Alling bei München entwickelt, produziert und vertreibt seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich industrielle Hard- und Software für die unterschiedlichsten Applikationen der PC-gestützten Mess- und Automatisierungstechnik. Unter dem Motto "Alles aus einer Hand" bietet das Unternehmen neben verschiedenen Einzelkomponenten individuell konfigurierte Komplettsysteme inklusive hochwertiger Messtechnik für zahlreiche Industrieanwendungen. Das umfangreiche Produktspektrum der PLUG-IN Electronic GmbH zeichnet sich besonders durch seine Qualität, Zuverlässigkeit. Kosteneffizienz sowie einer langfristigen Lieferverfügbarkeit aus. Neben dem breiten Portfolio an Standardkomponenten und -systemen bietet der Hersteller als weitere Dienstleistung kundenspezifische Entwicklungen und Modifikationen für Klein-, Mittel- und Großserien an.

Erfahren Sie dazu mehr unter www.plug-in.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016

