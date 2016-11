PLUG-IN Electronic GmbH stellt ihr aktuelles USB 2.0 kompatibles I/O Modul DIO-0808TY vor

(PresseBox) - PLUG-IN Electronic GmbH stellt ihr aktuelles USB2.0-kompatibles I/O-Modul zur Messung von analogen Signalen und zur Datenerfassung vor.

Das aktuelle Modell dient zur erweiterten Messung von analogen Signalen und zur Datenerfassung auf einem Windows-PC. Es bietet zahlreiche Neuerungen gegenüber dem Vorgängermodul und verfügt über eine 2,5-fachen schnelleren Abtastfrequenz (von 100 kHz auf 250 kHz). Die erhöhte FIFO-Speicherkapazität (8-fach: 1k ? 8k Dateneingaben) und der optimierte Gerätetreiber ermöglichen eine stabile, langfristige und kontinuierliche Abtastung auf PCs. Die Daten werden dabei mit einer Geschwindigkeit von 480 Mbps übertragen.

Das I/O-Modul ist mit einem analogen Eingang (16-bit, 8-Kanal, 4 Mikrosekunden), einem Analogausgang (16 Bit, 2-Kanal, 10 Mikrosekunden) sowie einen Digital I/O (LVTTL Ebene, mit jeweils 4 Kanälen) ausgestattet. Zusätzlich und als weitere Sicherheit besitzt der DIO-0808TY-USB eine Schutzschaltung gegen mögliche Überspannungen. Der analoge Eingang (8k-Dateneingänge) und der analoge Ausgang (1k-Dateneingänge) sind beide mit Pufferspeicher für FIFO- oder Ring-Speicherverwendung ausgestattet.

Das USB 2.0 I/O-Modul verfügt weiterhin über eine ausgezeichnete Support-Software, sowie eine umfangreiche Applikationssoftware, Treiber und Middleware wie z. B.: ?C-LOGGER' (Standard-Datenlogger-Software mit Funktionen zum Zeichnen von Grafiken, Zoomen, Speichern von Dateien und dynamisches Übertragen von Daten nach Excel), 'API-TOOL' (Windows-API-Funktionen, die Visual Basic und Visual C ++ unterstützen) und "VI-DAQ" (ein Treiber für LabVIEW von National Instruments). Ein spezielles Diagnoseprogramm zur Systemüberwachung ist ebenfalls im Paket enthalten.

Aktuelle Tests wurden bereits erfolgreich über mehrere Stunden hinweg, bei einer Geschwindigkeit von 50 kHz (20 ?sec / ch 50) und einer kontinuierlichen Abtastung auf unterschiedlichen PCs wie z. Beispiel einem Core i3 1,9 GHz Rechner mit einer Geschwindigkeit von 166 kHz (6 ?s / und auf einem Core i5 3.2 GHz System durchgeführt.



Weitere Eigenschaften:

Erfüllt die Standards USB1.1 und USB2.0 und kann Daten mit hoher Geschwindigkeit im Hi-Speed-Modus (480 Mbit / s) übertragen.

Verfügt über USB-Bus-Power für den Betrieb, so dass keine weitere externe Stromversorgung benötigt wird

Ausgestattet mit Pufferspeicher für FIFO- oder Ring-Speicherverbrauch

Windows-Anwendungen können mit der zur Verfügung gestellten Treiberbibliothek API-TOOL erstellt werden

Diagnoseprogramm zur Überprüfung der Hardware im Betrieb

Abtastzeitsteuerung erfolgt über verschiedene Trigger und Takte und kann zeitlich gesteuert werden

Weitere Informationen zu den USB 2.0 I/O Modul DIO-0808TY von PLUG-IN Electronic GmbH finden Sie unter http://www.plug-in.de



Die PLUG-IN Electronic GmbH mit Sitz in Alling bei München entwickelt, produziert und vertreibt seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich industrielle Hard- und Software für die unterschiedlichsten Applikationen der PC-gestützten Mess- und Automatisierungstechnik. Unter dem Motto "Alles aus einer Hand" bietet das Unternehmen neben verschiedenen Einzelkomponenten individuell konfigurierte Komplettsysteme inklusive hochwertiger Messtechnik für zahlreiche Industrieanwendungen. Das umfangreiche Produktspektrum der PLUG-IN Electronic GmbH zeichnet sich besonders durch seine Qualität, Zuverlässigkeit. Kosteneffizienz sowie einer langfristigen Lieferverfügbarkeit aus. Neben dem breiten Portfolio an Standardkomponenten und -systemen bietet der Hersteller als weitere Dienstleistung kundenspezifische Entwicklungen und Modifikationen für Klein-, Mittel- und Großserien an.

