Die Wohlfahrtsverbände und die Gewerkschaft Verdi wollten in

Brandenburg mit kräftiger Unterstützung der SPD-geführten

Landesregierung für die Altenpflege einen Muster-Entgelttarifvertrag

aushandeln. Er sollte dann für das gesamte Bundesland für

allgemeinverbindlich erklärt werden. Dieser Tarifvertrag sollte zudem

anderen Bundesländern als Blaupause dienen. Doch nun: Aus der Traum.

Verdi zog jetzt resigniert die Reißleine. Die Verhandlungen sind

gescheitert.



Dazu Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege:

"Wir waren und sind gegen allgemeinverbindliche Tarifverträge, die

alle im Pflegemarkt beteiligten Unternehmen in ein tarifpolitisches

Einheitskorsett pressen. Im Übrigen hat sich bei den Pflegekräften in

den letzten Jahren bei den Einkommen durchaus einiges verbessert. Die

Bezüge sind gestiegen und steigen weiter. Wir müssen dabei aber

Augenmaß bewahren. Höhere Einkommen in der Pflege müssen nämlich am

Ende auch alle Pflegebedürftigen aufgrund höherer Pflegekosten

mitbezahlen. Und die zum Teil hochverschuldeten Kommunen sind über

den Etatposten ,,Hilfe zur Pflege" in ihren Sozialetats gezwungen,

einzuspringen, wenn ein Pflegebedürftiger die Pflegekosten nicht mehr

aufbringen kann."



Deshalb warnt Greiner die Berliner Koalitionspartner in spe, die

einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag in der

Koalitionsvereinbarung auf den Weg bringen wollen. "Besonders für

Berlin würde das sehr teuer, mit seiner hohen Zahl an

Pflegebedürftigen, Singlehaushalten und Empfängern von Hilfe zur

Pflege. Pflege muss bezahlbar bleiben - für alle Pflegebedürftigen

und für die Kommunen."







