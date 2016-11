IKEA Deutschland beendet Geschäftsjahr 2016 mit deutlichem Plus / Investition in Service und Mitarbeiter zahlt sich aus (FOTO)

IKEA Deutschland schloss das Geschäftsjahr 2016 (1. September 2015

bis 31. August 2016) mit einem Umsatz von 4,754 Milliarden Euro ab,

was einen Zuwachs von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Auf vergleichbarer Fläche belief sich das Wachstum auf 6,2 Prozent.

Durchschnittlich gaben die deutschen IKEA Kunden 91,40 Euro je

Einkauf in den 50 Filialen der schwedischen Möbelhauskette und online

aus. Dies sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Restaurants

steuerten 221,1 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei (+8,3 Prozent).

Weiter ausbauen konnte IKEA seinen Umsatz im Bereich E-Commerce, der

auf 232,6 Millionen Euro anstieg und damit ein Plus von 22,7 Prozent

verzeichnen konnte.



Der Gesamtumsatz des IKEA Konzerns belief sich im Geschäftsjahr

2016 weltweit auf 34,2 Milliarden Euro und erhöhte sich damit um 7,1

Prozent (7,9 Prozent währungsbereinigt). Der Umsatz stieg auf

vergleichbarer Fläche um 4,8 Prozent. IKEA Deutschland

erwirtschaftete mit 14,6 Prozent den größten Anteil am globalen

Einzelhandelsumsatz.



Ausbau von Multichannel und verbessertes Einkaufserlebnis



Faktoren, die zum Erfolg von IKEA Deutschland beigetragen haben,

sind zum einen eine starke Multichannel-Agenda: Die Verknüpfung von

stationärem und Online-Handel ist auch im abgelaufenen Geschäftsjahr

weiter ausgebaut worden. Inzwischen können die Kunden in jedem der

deutschen Einrichtungshäuser online bestellte Waren selbst abholen.



Eine neue Parcel-Unit in Dortmund schaffte die Voraussetzungen, um

die Lieferzeiten deutlich zu reduzieren, und die im Januar eröffnete

Bestell- und Abholstation ermöglicht Kunden im Raum Bodensee eine

bessere Erreichbarkeit von IKEA. Zum anderen hat sich auch der Ausbau

der Serviceleistungen insbesondere im Bereich Küchenplanung,

-lieferung und -aufbau positiv bemerkbar gemacht.





Auch das Schwerpunktthema des Geschäftsjahres, das die Bereiche

Küche, Kochen und Essen in den Fokus rückte, kam bei den Kunden sehr

gut an und trug überdurchschnittlich zum Wachstum bei. Ebenso

erfreulich ist die Entwicklung im Bereich Schlafen: Mit Einführung

des Boxspringbetten-Sortiments entwickelt sich auch dieser Bereich

über dem Durchschnitt.



Um den Kunden ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten, investierte

IKEA Deutschland darüber hinaus in über 1.000 neue Mitarbeiter,

obwohl im Geschäftsjahr 2016 kein neues Einrichtungshaus eröffnet

wurde. Damit arbeiteten am 31. August 2016 17.867 Menschen bei IKEA

in Deutschland. Peter Betzel, Geschäftsführer von IKEA Deutschland:

"Unsere Kunden erwarten ein Einkaufserlebnis, in dem alle Kanäle

nahtlos miteinander verknüpft sind. Wir setzen auf die Attraktivität

unserer Einrichtungshäuser, aber natürlich ergänzen wir das

stationäre, physische Einkaufen um digitale Angebote wie unsere

Homepage, eine Katalog-App und unseren Online-Shop. Die Kunden

schätzen es, dass die On- und Offline-Kanäle nicht in Konkurrenz

zueinander stehen, sondern jeder frei entscheidet, wie er einkauft."



Mitarbeiter sind am Erfolg beteiligt



Seit einigen Jahren beteiligt IKEA seine Mitarbeiter am Erfolg und

bedankt sich so für ihren Einsatz. So hat auch im Geschäftsjahr 2016

ein Großteil der Mitarbeiter zusätzlich zu einem 13. Monatsgehalt

eine Bonuszahlung erhalten. Im Rahmen des Loyalitätsprogramms "Tack!"

zahlte das Unternehmen in Deutschland knapp 13 Millionen Euro in eine

zusätzliche Altersvorsorge ein. "Die Beteiligung der Mitarbeiter am

Erfolg ist in dieser Form im Einzelhandel in Deutschland einzigartig.

Darauf sind wir sehr stolz", so Betzel.



