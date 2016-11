Kinderhotel Buchau schafft neuen Raum für Feinschmecker

Außenansicht bei Tag

(firmenpresse) - Eine neue Hotelküche, ein neues Restaurant mit erweiterter Buffetlandschaft und ein neuer Spielbereich für Kinder: Zu Weihnachten erstrahlt das Kinderhotel Buchau am Südufer des Tiroler Achensees in neuem Glanz.



Rieser’s Kinderhotel Buchau****S liegt in Eben, am Südufer des Achensees und nur zwei Kilometer von der Rofan-Bergbahn. Das Viersterne-Superiorhaus ist ein Fünf-Smiley-Kinderhotel mit 99 Prozent Weiterempfehlungen auf HolidayCheck (Award 2016) und dem Traveller’s Choice Award 2016 auf Tripadvisor. Gastgeberfamilie Rieser hat in den vergangenen Jahrzehnten das Hotel ständig erweitert und verbessert. Wenn Rieser’s Kinderhotel Buchau in diesem Dezember seine Pforten öffnet, dürfen sich die großen und kleinen Gäste wieder auf Neuerungen freuen. Der komplette Restaurantbereich mit Hotelküche, Buffetlandschaft und Spielbereich für die Kinder ist nun zeitgemäßer, funktioneller und noch ansprechender. Bereits perfekt ist das all-inclusive Superior-Kulinarium mit Frühstücks- und Mittagsbuffet, Nachmittagsjause, Kuchen- und abendlichen Themenbuffets sowie gratis Getränken bis 22 Uhr. Auch sonst ist die Infrastruktur in Rieser’s Kinderhotel Buchau kaum zu toppen. Für die Kinder gibt es eine 1.000 m2 große indoor Kindererlebniswelt mit elf Stunden professioneller Animation täglich, an sechs Tagen pro Woche. Die Windel-Wedel-Skischule (Kinder ab 2 Jahren) mit Zauberteppich und Karussell liegt auf dem Hotelareal, Sportshop und Skiverleih sind direkt im Haus. Ein kostenloser Skibus pendelt in die drei überschaubaren Skigebiete am Achensee. Zu den weiteren Ganzjahres-Hits zählen die neue Kletter- und Boulderhalle sowie die Ferienranch mit Ponys und Haflingern. Ab Sommer 2017 wird eine neue Reithalle kleine und große Pferdefans erfreuen, ebenso wie der „runderneuerte“ Badeteich.



