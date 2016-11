Komplexe Spritzgießteile sicher entformen

(PresseBox) - Der kompakte Auswerfer-Beschleuniger von Meusburger ist das ideale Hilfsmittel, um komplexe Teile sicher und gezielt auszustoßen: Ein einzelner Auswerfer wird zusätzlich beschleunigt, wodurch ein Hängenbleiben des Spritzgießteils vermieden wird. Die Spritzdruckaufnahme erfolgt über die Auswerfergrundplatte, somit wird der Beschleuniger nicht belastet und dessen Lebensdauer verlängert. Aufgrund der kleinen Bauteilgröße kann der Auswerfer- Beschleuniger auch im Nachhinein flexibel im Auswerferpaket positioniert werden.

Der E 1522 Auswerfer-Beschleuniger von Meusburger optimiert den reibungslosen Ausstoß von Spritzgießteilen. Mit dem neu entwickelten Bauteil kann gezielt in den Ausstoßprozess eingegriffen werden. Durch die zusätzliche Beschleunigung eines einzelnen Auswerfers wird ein Hängenbleiben des Spritzgießteiles vermieden. Das Beschleunigungsverhältnis liegt bei 1:1.5. Somit wird mit geringem Hub ein längerer Fahrweg erzielt. Die Rückstellung des Beschleunigers erfolgt nicht direkt durch die Aufspannplatte, sondern durch einen ablängbaren Auswerfer. Die Anschlagplättchen für das Auswerferpaket können also weiterhin verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der gesamte Spritzdruck direkt von der Auswerfergrundplatte aufgenommen wird. Infolgedessen wird der Auswerfer-Beschleuniger während des Spritzgießvorgangs nicht belastet.

Drei unterschiedliche Baugrößen ermöglichen es Konstrukteuren, Auswerfer in den Durchmessern von 3 ? 11,5 mm beliebig einzubauen. Die kleine Bauteilgröße erlaubt eine flexible Positionierung des Beschleunigers im Auswerferpaket. Dadurch kann der Auswerfer-Beschleuniger auch im Nachhinein einfach und schnell im Werkzeug verbaut werden. Um bereits in der Konstruktion Zeit zu sparen, ist der Einbauraum schon in den CAD-Daten berücksichtigt. Das neue Bauteil ist wie bei Meusburger üblich sofort ab Lager erhältlich.



Meusburger ist Marktführer im Bereich hochpräziser Normalien. Mehr als 16.000 Kunden weltweit nutzen die Vorteile der Standardisierung und profitieren von über 50 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von Stahl. Ein umfangreiches Normalienprogramm, kombiniert mit hochwertigen Produkten für den Werkstattbedarf, macht Meusburger zum zuverlässigen und globalen Partner für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.







