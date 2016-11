Vogelfutterhaus - Worauf Sie beim Kauf achten sollten

(firmenpresse) - Vögel, die in unseren Breitengraden anzutreffen sind, verabschieden sich längst nicht alle in Richtung Süden, wenn der Winter Einzug hält. Blaumeisen, Sperling und Co. bleiben auch in den kalten Monaten bei uns und haben es meist recht schwer mit der Futtersuche. Ein Vogelhaus im Garten oder auf der Terrasse hilft den gefiederten Freunden der Menschen, gut die Wintermonate zu überstehen, bietet eine Anlaufstelle als Schutz vor Feinden oder dem Wetter und die Vögel finden dort eine verlässliche Futterquelle. Vögel im eigenen Garten beobachten zu können erfreut zudem viele Menschen. Mit einem Vogelhaus werden die kleinen Tierchen angelockt und finden dort ein geeignetes und gemütliches Plätzchen zum fressen, nisten oder um andere Artgenossen zu treffen.



Kaufberatung für Vogelfutterhäuser



Im Handel sind viele verschiedene Modelle vorhanden, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen und auch im Aufbau verschieden sind. So sind etwa hängende oder stehende Vogelhäuser erhältlich. Unabhängig davon muss das Vogelhaus stets hoch genug aufgehängt werden, damit die Vögel von natürlichen Feinden geschützt sind.



Das Material



Desweiteren ist auch das Material wichtig, aus dem das Vogelhäuschen besteht. Es sollte möglichst witterungsbeständig und durch eine spezielle Lackierung auch wetterfest sein. Generell sind Vogelhäuser aus Kunststoff leichter zu reinigen. Allerdings wirkt ein Futterplatz aus Holz meist ansehnlicher im Garten. Welches Material entsprechen gewählt wird, hängt vom individuellen Geschmack des Vogelhaus-Besitzers ab.



Die Größe



Je nachdem, wie groß das Vogelfutterhaus ist, werden verschiedene Vogelarten angelockt. Natürlich wird ein großer Vogel einen zu kleinen Futterplatz meiden, weil er ihn gar nicht entsprechend anfliegen kann. Wenn demnach auch große Vogelarten wie Spechten oder Eichelhäher gefüttert werden sollen, eignet sich eine große Futtervilla. Leider werden entsprechend große Häuser auch ab und an von Madern oder Eichhörnchen besucht, was möglicherweise die Vögel abschrecken kann, sodass das Futterhaus gemieden wird.





Die Überdachung



Das Vogelhäuschen sollte unbedingt mit einem Dach ausgestattet sein. Zum einen werden so die Körner und Samen länger frisch gehalten und die Vögel haben es wesentlich lieber, ein Dach über dem Kopf beim fressen zu haben. Das Dach sollte möglichst nicht mit roter Farbe lackiert sein, weil die meisten Vögel diese Farbe als Warnsignal ansehen.





