Neu im großem Gigas Nutrition Onlinestore: Goji Beeren Bio Raab Vitalfood

(firmenpresse) - Rückstandkontrolliert – Vegan – Raw Food



Goji Beeren sind besonderes wohlschmeckend. Sie werden zusätzlich zur Biokontrolle rückstandkontrolliert.





250 g

Serving Size()

Servings Per Container

Amount Per Serving

Calories1471 kj /348 kcal pro 100g

Calories From Fat

% Daily Value*

Fett1,9g

davon gesättigte Fettsäuren0,49g

Kohlenhydrate67,2g

davon Zucker50g

Eiweiß10,4g

Salz0,70mg

Not a Significant Source of Dietary Fiber

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs.

Ingredients



Goji Beeren* (* aus kontrolliert biologischem Anbau).





http://gigasnutrition.com/de/beeren/3984-goji-beeren-bio-raab-vitalfood.html



Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

