Info-Nachmittag: Sichere dir deine Medienausbildung 2017!

(firmenpresse) - Köln, 08. November 2016. Du bist kreativ und du designen, gestalten, filmen oder innovative Konzepte fürs Marketing oder Eventmanagement entwickeln? Dann ab in die Medienbranche! Solides Know-how erlangst du durch eine praxisorientierte Ausbildung mit IHK-Abschluss. Am Freitag, dem 25. November 2016 informiert dich unsere Bildungsberaterin Babsy Ueding um 14:00 Uhr über deine Ausbildungsmöglichkeiten mit IHK-Abschluss an der Berufsakademie für Medienberufe in Köln.



Der richtige Mix macht’s: Genau den erhältst du mit einer Ausbildung mit IHK-Abschluss an der Berufsakademie für Medienberufe in Köln. Hier sind Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt. So wirst du optimal auf die vielfältige Berufswelt der Medienbranche vorbereitet. Am Freitag, dem 25. November 2016 um 14:00 Uhr stellt dir Babsy Ueding die dreijährigen Ausbildungsgänge mit IHK-Abschluss der Berufsakademie für Medienberufe vor:



•Mediengestalter Digital und Print sind die Profis im Bereich Design. Ganz gleich ob offline Produkte wie Zeitschriften und Plakate oder im online Bereich Webseiten und Animation: Sie verleihen Medienprodukten den optimalen Auftritt.

•Mediengestalter Bild und Ton kreieren beeindruckende Ton- und Bildwelten. Seien es geniale Video-Clips oder mitreißende Filmschnitte. Ein Ziel steht immer im Fokus: Interessante, kreative und atemberaubende Beiträge zu produzieren.

•Kaufleute für Marketingkommunikation wissen wie man Medienprodukte ins rechte Licht rückt. Kreative Kampagnenplanung, optimale Budgetierung und zielgerichtete Vermarktung: Zahlenjongleure und Taktiker sind hier gefragt.

•Veranstaltungskaufleute planen atemberaubende Erlebnisse. Sie organisieren und führen das Konzert, die Messe oder das Sportevent durch und haben immer den Durchblick: Die Experten der optimalen Freizeitgestaltung!

•Kaufleute für audiovisuelle Medien sind die Strippenzieher bei Hörfunk- und Fernsehproduktionen. Sie managen den Materialeinsatz und die technische Ausstattung bei Filmproduktionen. Sie sind die Organisationsgenies am Set.





Im Anschluss kannst du den Eignungstest absolvieren und dir deinen Platz für 2017 sichern. Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist unverbindlich und kostenlos.



Für Fragen zu den Ausbildungsgängen berät dich Babsy Ueding im Vorfeld gerne telefonisch unter 0221 78970-160 oder per E-Mail b.ueding(at)medienberufe.de.



Ort der Veranstaltung:

bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh

Berufsakademie für Medienberufe

Bischofsweg 48-50

50969 Köln (Zollstock)

www.medienberufe.de/berufsakademie









http://www.medienberufe.de/berufsakademie



Über bm - bildung in medienberufen



Seit 1998 führt bm - bildung in medienberufen berufliche Aus- und Weiterbildungen sowie Aufstiegsqualifizierungen mit IHK-Abschlüssen durch. Hinzu kam 2004 das Berufskolleg, an dem wir seitdem erfolgreich staatliche Abschlüsse plus Fachabitur vermitteln.



Zusammen mit unserer Partnerhochschule, der HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft bieten wir darüber hinaus duale Studiengänge in den Bereichen Medien, Journalismus, PR, und Kommunikation an. Wir arbeiten ständig daran, unser Bildungsangebot den Branchentrends entsprechend zu erweitern.



Neu in 2016: Die School of Games in Köln bietet Lehrgänge im Bereich Spiele-Entwicklung mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Dabei sind die Lern-Module zielgerichtet an die Anforderungen der Game-Industrie angepasst.

bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh

bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh

Berufsakademie für Medienberufe

Bischofsweg 48-50

50969 Köln (Zollstock)

www.medienberufe.de/berufsakademie

bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh

Berufsakademie für Medienberufe

Bischofsweg 48-50

50969 Köln (Zollstock)

www.medienberufe.de/berufsakademie

Firma: bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh



