Info-Termin: Games-Ausbildungen mit IHK-Abschluss

(firmenpresse) - Köln, 08.11.2016. Deine Leidenschaft wird zu deinem Beruf – Starte deine Karriere in der Games-Branche. Gerade junge Spezialisten mit guter Ausbildung sind gefragt: designen, programmieren und vermarkten. An der School of Games der bm - bildung in medienberufen gmbh in Köln kannst du deine Games-Ausbildung starten. Wir ermöglichen dir gleich drei Games-Ausbildungen mit anerkanntem IHK-Abschluss. Beste Berufsaussichten: Alle Lehrgänge sind spezifisch auf die Anforderungen der Spielebranche zugeschnitten. Informiere dich am Freitag, dem 25. November 2016 um 15:00 Uhr über deinen Weg in die Games-Branche. Das Bewerbungsverfahren für 2017 hat bereits begonnen.



An der Kölner School of Games erwartet dich eine Games-Ausbildung mit einem hohem Praxisanteil und einer Doppelqualifikation innerhalb von drei Jahren. Lerne von den Branchenprofis, nutze unsere Unternehmenskontakte und starte deine Karriere!



3-jährige Ausbildungen mit IHK-Abschluss:



•Game Artist PLUS Mediengestalter/in Digital und Print (IHK)

•Game Programmer PLUS Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung (IHK)

•Game Business PLUS Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation (IHK)



Im Anschluss kannst du den Eignungstest absolvieren. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.



Für Fragen zu den Lehrgängen berät Babsy Ueding im Vorfeld gerne telefonisch unter 0221 78970-160 oder per E-Mail b.ueding(at)medienberufe.de.



Ort der Veranstaltung:

bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbh

School of Games

Bischofsweg 48-50

50969 Köln (Zollstock)

www.medienberufe.de/games







Über bm - bildung in medienberufen



Seit 1998 führt bm - bildung in medienberufen berufliche Aus- und Weiterbildungen sowie Aufstiegsqualifizierungen mit IHK-Abschlüssen durch. Hinzu kam 2004 das Berufskolleg, an dem wir seitdem erfolgreich staatliche Abschlüsse plus Fachabitur vermitteln.



Zusammen mit unserer Partnerhochschule, der HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft bieten wir darüber hinaus duale Studiengänge in den Bereichen Medien, Journalismus, PR, und Kommunikation an. Wir arbeiten ständig daran, unser Bildungsangebot den Branchentrends entsprechend zu erweitern.



Neu in 2016: Die School of Games in Köln bietet Lehrgänge im Bereich Spiele-Entwicklung mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Dabei sind die Lern-Module zielgerichtet an die Anforderungen der Game-Industrie angepasst.

