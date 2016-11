Versteigerung von AustroBild Fotobüchern und Fotogeschenken bei der Online-Auktion der Salzburger Nachrichten

3,2,1....Meins! Von 5. bis 15. November können bei der Online-Auktion der Salzburger Nachrichten Fotobücher, Fotogeschenke und Geschenk-Pakete von AustroBild für die ganze Familie ersteigert werden.

(firmenpresse) - Bis 15. November findet die jährliche Online-Auktion der Tageszeitung Salzburger Nachrichten statt. Die Foto- und Fotogeschenke-Plattform AustroBild mit Sitz in Salzburg ist mit einem bunten Angebot an verschiedenen Geschenkspaketen dabei. Vom exklusiven Fotobuch und Leinwand für die liebsten Hochzeitsfotos über das Baby-Willkommenspackerl bis hin zu selbst gestaltbaren Fotogeschenken für die ganze Familie finden sich auf der Auktionsseite hochwertige AustroBild-Angebote. Das Beste an der Online-Auktion: Die Versteigerung beginnt bei 50 Prozent vom Gesamtwert bei jedem AustroBild-Paket!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.austrobild.at



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AustroBild.at ist ein Online-Bestellservice und Direktversand für Fotos und Fotoartikel mit Sitz in Salzburg. Unser Produktsortiment umfasst Fotoausarbeitung und Poster, Fotobücher, Fotodruck, Fotokalender und individuelle Geschenkideen zum Selbstgestalten. Ob direkt über die AustroBild-Homepage, über die kostenfreie Designsoftware oder mit der praktischen Smartphone-App - die Fotoprodukte von AustroBild sind bequem individuell gestaltbar und werden binnen weniger Tage per Post geliefert, österreichweit und in Deutschland.

Dies ist eine Pressemitteilung von

P.I.C.S. EDV GmbH

PresseKontakt / Agentur:

AustroBild.at/ P.I.C.S. EDV GmbH

Itzlinger Hauptstraße 57

5020 Salzburg

Karola Lehner

Tel: 0043 (0) 662 455 467

e-mail: office(at)austrobild.at



Datum: 08.11.2016 - 10:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1421677

Anzahl Zeichen: 791

Kontakt-Informationen:

Firma: P.I.C.S. EDV GmbH



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 08.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung