BRH Medicals innovative Wundheilungstherapie wird in den USA und in China patentiert.

BRH Medical gab heute bekannt, dass die USA und China jeweils

Patente für sein innovatives Wundheilungssystem zur Behandlung von

Beinwunden bei Diabetikern, Ulcus cruris venosum und

Dekubitalgeschwüren erteilt haben. Das in China erteilte Patent

bezieht sich auf die Behandlung von Hautgeschwüren, während das

US-amerikanische Patent- und Markenamt sowohl die zur Behandlung von

Hautgeschwüren entwickelte Technologie als auch die ins System

integrierte moderne Dokumentationstechnologie patentiert hat.



"Die Patente in diesen beiden Märkten unterstreichen die

Einzigartigkeit unseres Wundheilungsprodukts", sagt Motti Oderberg,

CEO von BRH Medical. "Die USA und China verfügen beide über ein sehr

großes Marktpotential und die Patente in diesen Ländern stellen einen

wichtigen Durchbruch für die Eroberung dieser Märkte dar", fährt Herr

Oderberg fort.



Die Wundheilungslösung von BRH basiert auf der Integration von

Ultraschall und elektrischen Feldern in einem System. Jedes System

verfügt über eine digitale Foto-Messeinheit sowie über

Dokumentations-Software, die den Wundheilungsverlauf festhält.



Ilan Feferberg, Chief Technology Officer von BRH Medical und

Erfinder der patentierten Technologie, erklärt: "Es war immer schon

mein Wunsch, ein Produkt zu entwickeln, das einen wirklichen Beitrag

zur Heilung der Menschen leistet." Die Dankbarkeit unserer Patienten

ist der Beweis für die Wirksamkeit dieser Technologie."



Klinische Tests haben erwiesen, dass das System den Wundschmerz

lindert und die Wundheilung beschleunigt. Eine mit der Studie in

Zusammenhang stehende Veröffentlichung hat gezeigt, dass nach nur

einem Behandlungsmonat über 50 % der Fußgeschwüre von Diabetikern

positiv reagierten und sich letztendlich schlossen.



Herr Oderberg fährt fort: "Der Markt für Wundheilungsprodukte ist



groß und wächst stets weiter. Unsere Vision lautet, zum Vorreiter in

der Behandlung sämtlicher Arten von chronischen Wunden zu werden,

einschließlich Dekubitalgeschwüren, Beinwunden bei Diabetikern und

Wunden infolge von Ischämie."



Über BRH Medical



BRH Medical entwirft, entwickelt und produziert moderne

medizinische Geräte und Lösungen zur Behandlung chronischer Wunden.

Die Produkte des Unternehmens bedienen sich einer neuartigen,

patentierten Technologie, bei der therapeutischer Ultraschall mit

elektrischen Feldern kombiniert wird. Das Unternehmen bemüht sich

derzeit um den Ausbau seiner globalen Präsenz und wird im November

2016 auf der Medica in Düsseldorf vertreten sein.



