Meine, deine, unsere - So steht's bei uns ums Teilen und Tauschen (AUDIO)

Man muss nicht immer alles gleich kaufen: Wer ein Auto braucht,

leiht es sich. Leihfahrräder findet man - in größeren Städten

zumindest - inzwischen an fast jeder Ecke. Und sucht jemand irgendwo

ein Zimmer, schaut er nicht mehr nur auf den gängigen

Hotel-Such-Seiten, sondern guckt auch mal, ob nicht jemand seine

privaten Räume für ein paar Tage zur Verfügung stellt.

Zusammengefasst wird das unter dem großen Begriff "Sharing Economy".

Ein Trend, der sich auch langfristig durchsetzen könnte, wie eine

aktuelle Studie zeigt. Oliver Heinze mit den Ergebnissen.



Sprecher: Teilen, Leihen, Tauschen - die jungen Menschen in

Deutschland sind grundsätzlich offen dafür, sagt Serena Holm, die die

Untersuchung der WirtschaftsWerkstatt - einer Bildungsinitiative der

SCHUFA - begleitet hat, und sie erklärt, was hinter der Studie

steckt.



O-Ton 1 (Serena Holm, 0:18 Min.): "Mit der WirtschaftsWerkstatt

wollen wir als SCHUFA die Finanzkompetenzen junger Menschen stärken

und ihnen natürlich dabei helfen, verantwortungsvoll mit Geld

umzugehen. Hier greifen wir immer wieder aktuelle Trends auf und

erklären, was dahinter steckt, was die Beweggründe sind. Und derzeit

ist das Thema bei den Jugendlichen 'Sharing Economy', und deshalb

haben wir das aufgegriffen."



Sprecher: Und da sind sie auf einem guten Weg, denn geteilt wird

jetzt schon sehr viel:



O-Ton 2 (Serena Holm, 0:14 Min.): "Ganz vorne dabei sind

Haushaltsgeräte und Werkzeuge. Danach kommen dann Fortbewegungsmittel

wie Auto oder Fahrrad. Und bei gut der Hälfte der Befragten stehen

Mitfahrgelegenheiten hoch im Kurs. Deutlich zurückhaltender sind sie

dagegen bei Ferienunterkünften."



Sprecher: Noch beschränkt sich die Mehrheit aber lieber auf ihr

privates Umfeld. Aktuell...



O-Ton 3 (Serena Holm, 0:14 Min): "...ist es so, dass die meisten



Jugendlichen vor allem im Bekannten- und Freundeskreis tauschen.

Kommerzielle Angebote setzen sich erst langsam durch: In unserer

Studie haben wir gesehen, dass gerade mal jeder Zehnte Anbieter wie

Car2Go oder auch Airbnb oder Flinkster nutzt."



Sprecher: Dass aber grundsätzlich gern geteilt wird, liegt im

Wesentlichen an zwei Punkten: Es schont die Haushaltskasse und auch

die Umwelt wird weniger belastet. Zwei schlagkräftige Argumente, die

dafür sorgen könnten, dass sich das Teilen langfristig durchsetzen

wird.



O-Ton 4 (Serena Holm, 0:16 Min): "Neun von zehn jungen Menschen

sehen im Teilen, Leihen und Tauschen ein gutes Modell für

Gesellschaft und Wirtschaft. Gerade auch vor dem Hintergrund,

verantwortungsbewusster mit Produkten und Rohstoffen umgehen zu

wollen. Und deshalb sagt auch mehr als die Hälfte der Befragten, dass

sie Tausch- und Teilangebote in Zukunft häufiger nutzen wollen."



Abmoderationsvorschlag:



Man muss nicht alles kaufen - Teilen, Tauschen, Leihen macht

richtig viel Sinn. Alle Infos zur Studie gibt's auch noch mal im Netz

auf www.wirtschaftswerkstatt.de. Hier finden Sie in den nächsten

Monaten auch immer neue Themen rund ums Teilen - von Infos zur

"Sharing Economy" über einen App-Test für Tauschplattformen bis hin

zu Wettbewerben. Einfach mal durchklicken!



