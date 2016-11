Gute Noten für Inkassounternehmen - Studie: "Wie verbraucherfreundlich und transparent sind Inkassoschreiben?"

(ots) - Eine im Auftrag der infoscore

Forderungsmanagement GmbH, eines Unternehmens von Arvato Financial

Solutions, durchgeführte und heute veröffentlichte Studie des Media

Entrepreneur Centers der Hochschule der Medien Stuttgart und der

Marktforschungs- und Beratungsagentur Kaufmann & Kirner zeigt

deutlich, dass Inkassoschreiben korrekt, rechtskonform und für die

Adressaten ohne Weiteres verständlich sind. Die neu eingeführten

gesetzlichen Regelungen für Inkassounternehmen haben sich demnach

bewährt.



Mit Wirkung zum 1. November 2014 wurde das

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) um Paragraph 11a erweitert. Dieser

sieht umfassende Darlegungs- und Informationspflichten für

Inkassounternehmen vor. Die nun veröffentlichte Studie mit dem Titel

"Wie verbraucherfreundlich und transparent sind Inkassoschreiben?"

untersuchte, inwieweit in der Praxis eine Umsetzung dieser

Darlegungs- und Informationspflichten erfolgt. Außerdem stand die

Frage im Fokus, wie die Schuldner selbst die Qualität und den

Informationsgehalt von Inkassoschreiben beurteilen.



Darlegungs- und Informationspflichten erfüllt



Die Studie zeigt, dass der Auftraggeber zu 100 Prozent benannt

wird. In 99 Prozent der Fälle nennen die Inkassounternehmen den

Forderungsgrund. Auch das Vertragsdatum geben die Inkassounternehmen

in 91 Prozent der Fälle konkret an beziehungsweise liefern ansonsten

Informationen, die dem Lebensbereich der Forderungsentstehung besser

entsprechen, wie z.B. Bestell-, Buchungs- oder Rechnungsdatum, mit

denen der Schuldner die Forderung auf Anhieb versteht.



Schreiben verständlich und korrekt



93 Prozent der Schuldner verstehen laut Studie ohne Weiteres, was

das Inkassounternehmen von ihnen möchte. Die für den Schuldner

wichtigen Informationen wie der Grund der Forderung, Auftraggeber,

Vertragsdatum und -gegenstand sind auf den Schreiben ersichtlich. Das



belegen Werte von jeweils über 90 Prozent, in denen dies der Fall

ist. In 94 Prozent der Fälle geben die Unternehmen sogar konkrete

Rechnungsdaten an, obwohl hierzu keine gesetzliche Verpflichtung

besteht.



Inkassovergütung absolut rechtskonform



Die Studie betrachtete ebenfalls die von den Inkassounternehmen

geltend gemachte Vergütung: Diese halten sich demnach an den im

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) festgelegten Schwellenwert von

maximal 1,3 RVG-Gebühr. Sie agieren damit absolut rechtskonform.



Schwarze Schafe müssen effizienter sanktioniert werden



Die Studie hat gezeigt, dass weitere gesetzgeberische Schritte

hinsichtlich der in § 11a Rechtsdienstleistungsgesetz beziehungsweise

§ 43d Bundesrechtsanwaltsordnung festgelegten Informations- und

Darlegungspflichten nicht notwendig sind. Volker Bornhöft,

Geschäftsführer Collection Deutschland bei Arvato Financial

Solutions, erläutert die Ergebnisse: "Die gesetzlichen Regelungen

werden von den Inkassounternehmen sehr erfolgreich umgesetzt und

bedürfen keiner Nachbesserung. Allerdings sollten sich die Angaben

zum Forderungsgrund besser am Katalog der für das gerichtliche

Mahnverfahren geltenden Forderungsarten ausrichten, der sich in der

Praxis bereits bewährt hat."



Für die infoscore Forderungsmanagement GmbH steht zudem eine

personelle Stärkung der Aufsichtsbehörden sowie eine wirksame

Anwendung von Bußgeldern im Vordergrund. Bornhöft betont weiter:

"Eine stärkere Überwachung durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden

erscheint angezeigt, um 'schwarze Schafe' effektiver sanktionieren zu

können." Vor allem sollte das Verhalten nicht in Deutschland

registrierter Inkassodienstleister auf dem deutschen Markt intensiv

beobachtet und deren Aktivitäten gegebenenfalls durch

aufsichtsbehördliche Maßnahmen unterbunden werden.



Der Studienleiter Prof. Prof. h.c. Dr. rer. pol. Helmut

Wittenzellner resümiert: "Die Studie zielte darauf ab, die

Wirksamkeit der bestehenden rechtlichen Bestimmungen empirisch zu

überprüfen. Damit existiert für alle betroffenen Akteure wie

Inkassounternehmen, Rechtsanwälte, aber auch den Gesetzgeber eine

gesicherte Grundlage, die als Ausgangspunkt für künftige Diskussionen

dienen kann."



Die Studie zum Download sowie weitere Informationen zur Methodik

bzw. zu Arvato Financial Solutions finden Sie unter



http://ots.de/tyqa9







Pressekontakt:

Nicole Schieler

Arvato Financial Solutions

Rheinstraße 99

76532 Baden-Baden

presse.afs(at)arvato.com

fon +49 (0)7221/5040-1130

http://finance.arvato.com



