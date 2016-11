Der Schweizer Winter - weil man alles kann, aber nicht muss

(ots) - Majestätische Viertausender, verschneite

Täler, verträumte Dörfer - die Kulisse des Schweizer Winters könnte

spektakulärer nicht sein. Auf einer Bühne aus Schnee und Eis stehen

den Winterliebhabern alle Möglichkeiten offen für Aktivitäten nach

individuellem Geschmack. Die Internetseite MySwitzerland.com/winter

informiert über die besten Angebote und Empfehlungen.



Das Angebot für Winterurlaub in der Schweiz ist vielseitig.

Begeisterte Schneesportler verlieben sich bei ihren Schwüngen im

stiebenden Pulverschnee ebenso in die Schweiz wie Romantiker, welche

die Magie verzuckerter Wälder beim Schneeschuhlaufen genießen. Im

Schweizer Winter finden alle ihr Glück. Darum hat die nationale

Tourismusorganisation Schweiz Tourismus die kommende Saison unter das

Motto "Weil man alles kann, aber nicht muss" gestellt.



Die perfekte Suchhilfe



Um unter all den vielen Möglichkeiten das eine perfekte Angebot zu

finden, hilft MySwitzerland.com/winter weiter. Dabei ist die ganze

winterliche Aktivitätspalette abgebildet: Vom entspannenden

Wintergenuss bis zum actiongeladenen Schneesport ist alles dabei. Wie

wäre es zum Beispiel mit einem Fondue inmitten von Eisskulpturen im

Iglu auf der Engstligenalp (Berner Oberland) oder mit einer

nächtlichen Rodeltour durch die märchenhafte Winterlandschaft von Les

Diablerets (Genferseegebiet)? Oder doch lieber eine Freeride-Tour

durch die Pulverschneelandschaft im Val d'Anniviers (Wallis) und eine

zehn Kilometer lange Gletscherabfahrt in Pontresina (Graubünden)?



Auch für die Suche nach dem perfekten Winterurlaubsort bietet

www.MySwitzerland.com/winter Unterstützung. Bevorzugen Sie

Beschaulichkeit oder sind Sie in Feierlaune? Bevorzugen Sie ein

rustikales oder eher ein modernes Ortsbild? Der spielerische

"Winterorte-Finder" führt den Benutzer mittels acht einfachen Fragen



zu seiner Traumdestination.



Der Schweizer Winter in der Broschüre und auf der Website.



Weitere Inspirationen und Informationen zum kommenden Schweizer

Winter finden Urlauber etwa im druckfrischen Winter-Ferienmagazin.

Mit dabei sind unter anderem Tipps für Hotels direkt an der Piste und

aussichtsreiche Winterwanderungen auf eher kleinen Bergen. Unter

MySwitzerland.com/broschueren können Schweiz-Urlauber das

Ferienmagazin bestellen oder direkt online lesen.



Weitere Informationen zum Urlaub in der Schweiz gibt es im

Internet unter www.MySwitzerland.com, der E-Mail-Adresse

info(at)MySwitzerland.com oder unter der kostenfreien Rufnummer von

Schweiz Tourismus mit persönlicher Beratung 00800 100 200 30.







