gofeminin und blogfoster schließen Technologiepartnerschaft für Blog- und Influencermarketing

(ots) - November 2016 - gofeminin kooperiert mit dem

Berliner Technologieunternehmen blogfoster. Damit arbeiten zwei

starke Partner zusammen: Das reichweitenstärkste Online-Frauenmagazin

Deutschlands mit dem marktführenden Anbieter für Blogmarketing.



Ziel der Partnerschaft ist für gofeminin die Stärkung und

Professionalisierung des Bloggernetzwerks "gofeminin Blogger Club",

welches Anfang 2016 ins Leben gerufen wurde. Mit dem gofeminin

Blogger Club will gofeminin Markenbotschafter gewinnen und dabei

Unternehmen mit den richtigen Bloggern zusammenbringen. Bereits in

der Startphase kam das gofeminin Bloggernetzwerk bei Bloggerinnen und

Kunden sehr gut an.



Die Kooperation mit blogfoster soll nun dazu führen, eine höhere

Effizienz bei der Abwicklung und dem Reporting der Influencer

Kampagnen zu gewährleisten und damit Werbekunden einen noch besseren

Service zu bieten. Die blogfoster Insights Technologie liefert dabei

wertvolle Trackingdaten, die dabei helfen Bloggerkampagnen effizient

zu platzieren.



Jan Homann, Gründer und Geschäftsführer von blogfoster begrüßt die

Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, dass gofeminin, als Teil des

weltweit führenden Digital-Publishers für Frauen aufeminin, auf

blogfoster als starken Technologiepartner für Blog- und

Influencermarketing setzt. Mit Hilfe von gofeminin können wir unser

Werbekundenpotenzial um starke Marken im Frauenbereich erweitern."



Die umfangreiche Expertise von blogfoster bei der

Prozessabwicklung von Bloggerkampagnen war für gofeminin ein

wichtiger Grund für die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, dass wir

jetzt blogfoster als Partner gewonnen haben. Mit Hilfe des

marktführenden Technologieunternehmens können wir so unser

Produktportfolio im Bereich Blogger Relations ausbauen, unsere

Prozesse optimieren und auch Bloggern eine größere Bandbreite an



Kooperationsmöglichkeiten anbieten", so Marc Flamme, Geschäftsführer

der gofeminin.de GmbH.



Da blogfoster seine Blogmarketing Technologie gerade konsequent

auf weitere Influencer - Kanäle ausrollt, sollen in diese

Partnerschaft zeitnah weitere Leistungen im Bereich

Influencermarketing aufgenommen werden.



Über blogfoster:



blogfoster (www.blogfoster.com) ist ein Technologieunternehmen,

das über eine benutzerfreundliche Softwarelösung Werbekunden, Blogger

und Influencer zusammenbringt. blogfoster ist Markführer im

deutschsprachigen Raum für Blogmarketing. Ab Ende des Jahres wird

blogfoster seine Technologie für skalierbares Blogmarketing auf

weitere Influencer Channels ausrollen. Werbekunden erreichen mit

blogfoster über Content-Beiträge oder das Format der Influencer-Ads

ihre Zielgruppe in einem passgenau zugeschnittenen Umfeld. Blogger

und Influencer können durch die kostenlose blogfoster-Software mit

ihren Blogs und sozialen Kanälen unkompliziert Geld verdienen. Die

Software erlaubt es ihnen, aus verschiedenen Kampagnen und Branchen

die zu ihrem Blog passenden Werbemittel auszuwählen. Zudem bietet das

Unternehmen Bloggern über blogfoster Insights detaillierte und

übersichtlich aufbereitete Einblicke in die Performance ihres Blogs.

Auf Grundlage der gewonnenen Daten erhalten Werbekunden mit

blogfoster Insights eine detaillierte Auswertung ihrer Kampagnen

anhand objektiver Kriterien und KPIs. Durch die blogfoster

Technologie wird Influencer Marketing für Unternehmen zu einem

skalierbaren Online-Marketing-Kanal.



In das 2013 von Jan Homann und Simon Staib gegründete Unternehmen

investierten die Axel Springer Plug and Play Accelerator GmbH, die

yabeo Capital GmbH die IBB Beteiligungsgesellschaft sowie Nils F.

Gläser.



Über gofeminin.de



Als Tochter der aufeminin.com S.A. (Paris) und Teil der Axel

Springer SE ist gofeminin.de das erfolgreiche Online-Magazin für

Frauen. 5,5 Millionen Unique User (AGOF digital facts 2016-05,

Einzelmonat Mai) besuchen gofeminin.de monatlich und finden hier auf

unterhaltsame und inspirierende Weise alle Themen, die Frauen

beschäftigen.



gofeminin ist dort, wo die weibliche Zielgruppe über ihre

Lieblingsthemen kommuniziert. Neben unserem Online-Forum mit einer

Community von über 1,7 Millionen Mitgliedern und der erfolgreichen

Produkttestplattform liefert gofeminin seinen Usern unterhaltsame

Inhalte auf Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat und WhatsApp.

Inhalte, die begeistern: Die Zahl der Fans steigt kontinuierlich. Bei

Pinterest wuchs die Zahl der Follower seit dem Start im Juni von 2015

auf 146.000 (11/2016). Die gofeminin Facebookseite verfolgen aktuell

265.000 Fans.







Pressekontakt:

Für gofeminin:



Paula Gabrych

presse(at)gofeminin.de

Tel.: +49 (0) 22 03 / 20 25-321

gofeminin.de GmbH

Stollwerckstraße 7a

51149 Köln



Für blogfoster:



Michaela Krause

ela(at)balloupr.com

Tel.: 030 / 24 63 07 19

Ballou PR

Linienstraße 42

10119 Berlin



Original-Content von: goFeminin.de GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

goFeminin.de GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1421683

Anzahl Zeichen: 5563

Kontakt-Informationen:

Firma: goFeminin.de GmbH

Stadt: Köln, Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung