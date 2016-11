Reifenwechsel: beschädigte Alufelgen fachgerecht und im Originalton aufbereiten

(ots) - Das Umrüsten auf Winterreifen steht wieder an.

Eine gute Gelegenheit, beim Werkstattbesuch auch einen Check der

Felgen durchführen zu lassen. Sollten diese durch Kerben, Kratzer

oder Korrosionsschäden beschädigt sein, bieten zertifizierte

Fachbetriebe an, die Alufelgen wieder professionell und im

Originalton aufzubereiten. Eine günstige und verkehrssichere

Alternative zum teuren Neukauf.



Mit Speziallacken zur Originaloptik der Felge



Ob Bi-Color, Silber, glatt oder glänzend: Alufelgen zeigen sich

immer vielseitiger und in immer aufwändigerem Design. Sind die edlen

Schmuckstücke dann beschädigt, kann der Neukauf richtig ins Geld

gehen. Werkstätten, die mit dem zweifach TÜV-geprüften

"Wheel-Doctor"-Verfahren des Smart Repair-Spezialisten Cartec

Autotechnik Fuchs arbeiten, können jedoch fast jede Felge wieder so

reparieren, dass sie wie neu aussieht. Um nach der Aufbereitung beim

Lackieren die richtige Original-Ton zu finden, verwenden die

Spezialisten einen Farbfächer. Bis zu 90 Prozent aller Farbtöne sind

wieder herstellbar. Die speziell entwickelten Farb- und Klarlacke

haben im Gegensatz zu handelsüblichen Produkten aus dem Baumarkt eine

sehr gute Haftung auf dem Aluminium. Lack-Abplatzer oder unschöne

sogenannte Lackläufer stellen kein Problem dar - und auch die feine

Drehriefen-Struktur glanzgedrehter Modelle kann mit dem speziellen

Aufbereitungsverfahren reproduziert werden. Die fachgerechte

Reparatur ist im Übrigen ab 100 Euro pro Rad möglich.



Das ist erlaubt bei der Felgenaufbereitung



Die Aufbereitung von Alufelgen unterliegt strengsten Vorschriften

und ist nicht in jedem Fall erlaubt. Nach einer Verordnung des

Bundesverkehrsministeriums dürfen etwa geschweißte oder rückverformte

Felgen nicht mehr zurück auf die Straße. Der Gesetzgeber erlaubt nur

die Entfernung von Beschädigungen bis zu einem Millimeter Tiefe im



Grundmetall. Dies führen die zertifizierten "WheelDoctor"-Werkstätten

per Rotationsschleifverfahren mit dem zweifach TÜV-geprüften System

aus. Nach der fachgerechten Bearbeitung sind die ursprüngliche Optik

der Felge und auch die Fahrsicherheit wiederhergestellt. Mehr

Informationen gibt es unter www.smartrepair-verzeichnis.de.



