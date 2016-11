Keine Zeit für Eitelkeiten - Studie belegt: viele Autofahrer

Je trüber das Wetter, desto schlechter die Sicht. Doch oft sind

nicht nur die äußeren Umstände schuld, dass wir nicht mehr so gut

sehen. Nicht selten liegt es an uns und unseren Augen. Der

Berufsverband der Augenärzte in Deutschland schätzt, dass jedes Jahr

300.000 Autounfälle auf Sehschwächen zurückzuführen sind. Eine

aktuelle Studie von Apollo untermauert das. Helke Michael mit den

genauen Ergebnissen.



Sprecherin: Die Hälfte der Autofahrer schätzt die eigene Sehkraft

besser ein, als sie ist. Und das, obwohl die Augen eigentlich alle

zwei Jahre überprüft werden sollten, sagt Marcus Bernhard,

Augenoptikermeister bei Apollo, und er beklagt:



O-Ton 1 (Marcus Bernhard, 0:21 Min): "In der Praxis liegt der

Sehtest bei vielen schon länger zurück. Von den über 65-jährigen

Autofahrern hat etwa die Hälfte seit über zwei Jahren die Sehkraft

nicht mehr überprüfen lassen. Und bei 14 Prozent der Senioren ist der

letzte Sehtest sogar schon über sechs Jahre her. Grundsätzlich muss

man aber an alle Autofahrer appellieren. Denn auch die Jüngeren

sollten ihre Augen regelmäßiger checken lassen."



Sprecherin: Die Gründe sind vielseitig.



O-Ton 2 (Marcus Bernhard, 0:15 Min.): "Zum einen ist für

Autofahrer aktuell ja nur ein einziger Sehtest Pflicht und zwar,

bevor sie den Führerschein machen und danach nie wieder. Zum anderen

merken die meisten Menschen aber auch gar nicht, dass sich die Augen

verschlechtert haben, weil das in der Regel schleichend passiert."



Sprecherin: Hinzu kommt Alltagsstress, in dem Dinge, die man nicht

für unbedingt notwendig hält, untergehen.



O-Ton 3 (Marcus Bernhard, 0:07 Min.): "Aber auch Eitelkeit, ja,

oder gerade bei älteren Autofahrern die Angst, den Führerschein nicht

behalten zu dürfen, können schon auch eine Rolle spielen."





Sprecherin: Autofahrer zu regelmäßigen Sehtests zu verpflichten,

könnte eine Lösung sein. Der Großteil von ihnen würde das sogar

unterstützen.



O-Ton 4 (Marcus Bernhard, 0:10 Min): "80 Prozent unserer Befragten

befürworten eine Sehtestpflicht. Und gut die Hälfte meint, dass sie

nicht erst für Senioren, sondern schon ab einem Alter von 40 bis 60

Jahren gelten sollte."



Sprecherin: So lange es so eine Pflicht aber nicht gibt, trägt

jeder selbst die Verantwortung. Die Ausrede, dass man auf einen

Termin beim Augenarzt ewig warten muss, zieht dabei allerdings nicht.



O-Ton 5 (Marcus Bernhard, 0:16 Min.): "Sie können einen ganz

zuverlässigen Sehtest jederzeit auch bei einem Optiker in der Filiale

durchführen lassen. Das geht meistens ohne Termin, super schnell,

unkompliziert und kompetentes Personal, exakte Messgeräte stehen dort

auch zur Verfügung. Geben Sie sich einen Ruck und schauen Sie doch

einfach mal rein."



Abmoderationsvorschlag:



Gerade als Autofahrer sollten wir unsere Sehkraft also mindestens

alle zwei Jahre professionell checken lassen, denn auf unsere eigene

Einschätzung ist eben doch nicht so viel Verlass. Alle Infos zur

Apollo-Studie und zur Filiale in Ihre Nähe gibt's übrigens im Netz

auf www.apollo.de.



