Peinliche Winde - Knigge-Expertinüber das richtige Verhalten in Gesellschaft

(ots) - Mitten in einem Gespräch kündigt sich im Bauch

ein peinlicher Wind an - was sagt die Etikette? "Verlassen Sie den

Raum, je nach Situation mit einem kurzen 'Entschuldigung, bitte'",

sagt Inge Wolff vom Arbeitskreis Umgangsformen International im

Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Und wenn doch mal ein Wind

unversehens entwischt? "Dann ist Schweigen die richtige Reaktion."

Empfehlung an die anderen im Raum: "Überhören Sie das unfreiwillige

Körpergeräusch taktvoll, um die betroffene Person nicht in eine

peinliche Situation zu bringen." Vorbeugen lässt sich, indem man

bestimmte Lebensmittel meidet. So erzeugen Hülsenfrüchte zehnmal so

viel Gas wie die übliche Kost. Auch Obstdicksäfte sind starke

Gasbilder. Manchem machen schon Birnen oder Pflaumen Druck im Bauch.

Geruchsintensiv wird die Abluft vor allem durch Zwiebeln, Lauch, Kohl

und Eier.



