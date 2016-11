TÜV Rheinland: Ungelöste Konflikte schaden dem Unternehmenserfolg / Misslungene Kommunikation ist die häufigste Konfliktursache / Interkulturellen Missverständnissen vorbeugen

(ots) - Konflikte am Arbeitsplatz, die zwischen Kollegen,

Führungskräften oder im Unternehmensumfeld stattfinden, werden von

vielen Arbeitnehmern als Belastung empfunden. Laut der 14.

Coaching-Umfrage Deutschland 2015/2016 standen Konflikte und

Beziehungsthemen bei über 43 Prozent der Coachings im Mittelpunkt.

"Für Unternehmen bergen Unstimmigkeiten zwischen Mitarbeitern oder

Führungskräften auch wirtschaftliche Risiken: Die Betroffenen sind

emotional stark involviert und gedanklich mit dem Konflikt

beschäftigt. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit deutlich

eingeschränkt. Leiden die Betroffenen stark unter dem Konflikt,

besteht die Gefahr, dass hoch qualifizierte Mitarbeiter das

Unternehmen verlassen", erläutert die Betriebspsychologin Iris

Dohmen, die bei TÜV Rheinland Unternehmen aller Größenordnungen

betreut.



Die Ursachen für Konflikte sind vielfältig: Umstrukturierungen und

die zunehmende Globalisierung führen dazu, dass Arbeitnehmer aus

unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten. Damit das reibungslos

funktioniert, müssen Regeln zum Umgang miteinander getroffen werden.

In internationalen Teams gilt es die Mitarbeiter mit der Kultur der

anderen Länder vertraut zu machen, beispielsweise mit der Form, in

der Kritik geäußert wird.



Aber auch zunehmender Leistungsdruck und ständige

Veränderungsprozesse zerren an den Nerven und führen zu

konfliktfördernden Verhaltensweisen. Die häufigste Ursache für

Konflikte sind jedoch Missverständnisse auf der Kommunikationsebene.

Ein Beispiel: Eine Führungskraft möchte den Ablauf eines Projektes

verbessern, der zuständige Mitarbeiter versteht diesen Versuch als

Kritik an seiner Arbeitsweise. Während der Vorgesetzte auf der

Sachebene fragt, hört der Mitarbeiter auf der Beziehungsebene -

Missverständnisse sind dadurch vorprogrammiert.



Sind Konflikte sehr komplex, bringen externe Mediatoren,



Konfliktbeauftragte oder eine Konfliktkommission die notwendige

Neutralität mit, um einen Kompromiss herbei zu führen. Für eine

nachhaltige Lösung empfiehlt es sich, die Ergebnisse schriftlich

festzuhalten und einen Termin zu vereinbaren, an dem die Einhaltung

überprüft wird. "Führungskräfte und Mitarbeiter, die in der

Gesprächsführung und Konfliktlösung geschult sind, zahlen sich für

ein Unternehmen gleich mehrfach aus. Wir beobachten oft, das diese

Kompetenzen nicht nur im Unternehmen, sondern auch im Kundenkontakt

gewinnbringend eingesetzt werden", so Dohmen.



Weitere Informationen unter www.tuv.com/abo-psychologie bei TÜV
Rheinland.

Rheinland.







