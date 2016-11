Reifen-vor-Ort spart Zeit und Geld beim Winterreifenkauf

Dier Reifen-Händler-Preissuchmaschine ist mit jedem Endgerät zu erreichen

(firmenpresse) - Nachdem der Herbst sich lange Zeit von seiner schönsten Seite gezeigt hat, schlittert Deutschland mit sinkenden Temperaturen jetzt deutlich Richtung Winter. Höchste Zeit für die Autofahrer, ihr Auto für die kalte Jahreszeit vorzubereiten und auf Winterbereifung umzurüsten. Fallen die Temperaturen unter 7 Grad entwickeln die Winterreifen wesentlich mehr Grip als die Sommerreifen. Und mehr Grip führt zu einer Verkürzung des Bremsweges und zu einer Erhöhung der Fahrstabilität bei Kurvenfahrten.

Eine Möglichkeit für die Autofahrer Winterreifen und Winterräder zu den preiswerten Online-Kondition in Verbindung mit den Serviceleistungen lokaler Reifenhändler zu erwerben bietet die Reifenhändler-Preis-Suchmaschine www.reifen-vor-ort.de. Durch einen Vergleich von mehr als 6.400 Reifenhändlern aus ganz Deutschland können sich die Reifensuchenden schnell und einfach über marktgerechte Winterreifenpreise bei den einzelnen Reifenhändlern erkundigen. Die Website passt sich bei Reifensuche im Sinne von "form follows function" in Bildschirmdarstellung und -auflösung automatisch den unterschiedlichen Anforderungen mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets an und gewährt dem Autofahrer eine gleichbleibende Benutzerfreundlichkeit.

Das Konzept der Plattform basiert auf einer Community von angeschlossenen Reifenhändlern, die sich dem Vergleich mit ihren Mitbewerbern stellen. Der Kunde kann über das Portal die Reifenhändler in seiner Region hinsichtlich des Preises, der angebotenen Leistung und der Entfernung zum Wohnort vergleichen. Der Reifensuchende wählt aus einem Warenbestand von über zehn Millionen Produkten seine Winterreifen oder Felgen aus und bestellt bei dem für ihn günstigsten Händler. Zahlreiche Testberichte (inklusive der neuesten Winterreifentests), Informationen zur Verfügbarkeit, Produktinformationen und Händlerbewertungen erleichtern die Kaufentscheidung. Selbstverständlich ist auch eine elektronische Terminanfrage über die Plattform möglich. Dadurch werden Wartezeiten verkürzt und ein reibungsloser Ablauf garantiert. Anders als bei einem Online-Versand mit angeschlossenem Montagepartner kommt auf www.reifen-vor-ort.de alles aus einer Hand. Ausschließlich Reifenfachhändler sind gelistet, die ihre Dienstleistung hauptberuflich anbieten. Es handelt sich hierbei nicht lediglich um Montagepartner. Bei der Händlervermittlung von Reifen-vor-Ort kümmert sich Fachpersonal um Fahrzeug und Kunden. Bezahlt wird erst, nachdem die gewünschte Ware auf dem Fahrzeug montiert ist. Somit gehen die Kunden kein finanzielles Risiko ein und haben bei eventuellen Reklamationen einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.reifen-vor-ort.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die SAITOW AG ist ein international agierendes IT-Unternehmen mit 300 Mitarbeitern an mehreren europäischen Standorten. Das Kerngeschäft ist Herstellung, Vertrieb und Betrieb von eCommerce Systemen. Seit 15 Jahren entwickeln hier Spezialisten Software, Web-Applikationen und Online-Plattformen, die zu den erfolgreichsten ihrer Branche zählen. Alle Elemente – von der Webseite, den Anbindungen an Warenwirtschaftssysteme, der Schnittstellen zum Datenaustausch unterschiedlichster Datenbankstrukturen bis hin zu eigenen Bezahlsystemen werden inhouse programmiert, getestet und gehostet. Die SAITOW AG wickelt über 100.000 Transaktionen täglich über die Server ab, genießt dabei das Vertrauen von rund 75.000 Kunden. Der Geschäftsbereich Tyre24.com ist der größte Marktplatz der Reifenbranche mit etwa 2.000 Lieferanten in ganz Europa. Mehr als insgesamt 40.000 Reifenhändler, Autohäuser und Werkstätten nutzen in Europa die Plattform zur Beschaffung von Reifen, Felgen und Verschleißteilen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SAITOW AG

PresseKontakt / Agentur:

Torsten Kühne

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

SAITOW AG

Gewerbegebiet Sauerwiesen

Technologie-Park I & II

67661 Kaiserslautern, Germany

Mail: torsten.kuehne(at)saitow.ag

Telefon: +49 6301-600 1005



Datum: 08.11.2016 - 10:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1421690

Anzahl Zeichen: 2672

Kontakt-Informationen:

Firma: SAITOW AG

Ansprechpartner: Torsten Kühne

Stadt: Kaiserslautern

Telefon: 063016001005



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung