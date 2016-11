applabs integriert DocuWare vollständig und nahtlos in Microsoft Dynamics NAV 2016

Dank der neuen Integration von applabs lässt sich das DMS DocuWare in die ERP-Suite Microsoft Dynamics NAV einbinden, um Prozesse zu automatisieren und die Usability weiter steigern.

(firmenpresse) - Die applabs GmbH, ein auf Mittelstandslösungen spezialisiertes Softwarehaus, bringt mit DocuWare for Microsoft Dynamics NAV (DW2NAV) eine Schnittstelle auf den Markt, die das Dokumentenmanagement-System (DMS) DocuWare nahtlos in die ERP-Lösung Microsoft Dynamics NAV integriert. Die Unternehmenslösung wird dadurch um eine revisionssichere Archivierung und Dokumentenverwaltung ergänzt. Der Anwender arbeitet in seiner gewohnten NAV-Arbeitsumgebung, Ablage- und Recherchevorgänge laufen im Hintergrund.



Mit kaufmännischen Lösungen wie Finanzbuchhaltungs- und Warenwirtschaftssystemen sowie Office-Programmen werden Dokumente erfasst und bearbeitet. Idealerweise werden die Dokumente gemeinsam mit dazugehörigen Unterlagen, etwa gescannten Papierbelegen, E-Mails, Office-Dokumenten oder Verträgen, revisionssicher archiviert und können auf Knopfdruck zu einem Vorgang aufgerufen werden. Die nahtlose Integration einer kaufmännischen Lösung mit einem Dokumentenmanagement-System beschleunigt somit Arbeitsabläufe und verbessert den Service; beispielsweise können Anfragen noch während eines Telefonats kompetent beantwortet werden.



Seit Kurzem ist die vom Softwarehaus applabs entwickelte Integration DocuWare for Microsoft Dynamics NAV (DW2NAV) verfügbar, mit der sich NAV-Belege direkt in dem Dokumentenmanagement-System DocuWare ablegen lassen, ohne dass der Anwender seine gewohnte Arbeitsumgebung verlassen muss. Die Archivierungsprozesse können beim Freigeben, Drucken oder Buchen eines Belegs angestoßen werden; Ablage und Verschlagwortung der Dokumente erfolgen vollautomatisch und erfordern somit keinen manuellen Eingriff. Zu erfassende Daten von Kreditorenbelegen werden durch das DMS aufbereitet und über die Integration automatisch an Microsoft Dynamics NAV als Buchungsvorschlag übergeben. Ebenso können Dokumente über einen in der Menüleiste platzierten Button direkt aus der führenden Anwendung heraus aufgerufen werden und stehen übersichtlich am Bildschirm zur Verfügung. Und zwar gemeinsam mit Unterlagen aus anderen Quellen und beliebigen Formats. Die Vorteile der integrierten Lösung liegen auf der Hand: Eine revisionssichere Archivierung wie sie zum Beispiel durch die GoBD gefordert wird, ist gewährleistet und ein separater Programmaufruf sowie DMS-Kenntnisse sind nicht erforderlich, da DocuWare komplett im Hintergrund läuft.





Die neue DW2NAV-Schnittstelle setzt mindestens Microsoft Dynamics NAV 2013 und DocuWare Version 6.8 voraus. Neuere Versionen werden selbstverständlich unterstützt. Aktuelle Informationen und Datenblatt-Downloads finden Sie auf https://support.applabs.de











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.applabs.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Softwarehaus applabs mit Hauptsitz in Frankfurt und Standorten in Berlin sowie Dachau bei München realisiert Unternehmenslösungen im deutschsprachigen Raum auf Basis des kaufmännischen Systems Microsoft Dynamics NAV und des Dokumentenmanagement-Systems DocuWare. Alles aus einer Hand ist die Devise - kompetent übernehmen die Spezialisten Beratung, Entwicklung und Implementierung sowie die Betreuung von Softwarelösungen für mittelständische Unternehmen. Jede Lösung entspricht exakt den Anforderungen der Unternehmens- und Wettbewerbssituation des Kunden.

applabs ist zertifizierter Microsoft Gold Partner sowie DocuWare Gold Partner.



Dies ist eine Pressemitteilung von

applabs GmbH

Leseranfragen:

Hedderichstraße 108-110, 60596 Frankfurt am Main

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 08.11.2016 - 10:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1421691

Anzahl Zeichen: 2900

Kontakt-Informationen:

Firma: applabs GmbH

Ansprechpartner: Fabian Konda

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: 08131 3601020



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.