Naturstein im Badezimmer / Wohlfühlort zum Träumen und Entspannen (FOTO)

(ots) -

Behagliche Wärme in einem entspannenden Umfeld, in dem man so

richtig die Seele baumeln und den Alltag hinter sich lassen kann-

dafür steht heute das eigene Badezimmer. Von der pragmatischen

Nasszelle hat sich das Bad in den letzten Jahren hin zu einem Ort zum

Relaxen entwickelt. Nach dem Vorbild von Spas und Wellnesskurztrips

steht das eigene Badezimmer heute für Entspannung pur und eine ganz

persönliche Quality-Time zu Hause. Eine Atmosphäre, die das

Abschalten und Auftanken besonders leicht macht, verbreitet der

harmonische Mix aus Naturmaterialien und zeitgemäßen

Gestaltungselementen. Holz und Naturstein schaffen eine behagliche

Atmosphäre. Aber auch kombiniert mit modernen Materialien und bewusst

eingesetzten Farben verwandeln sich Bäder in wahre Wellnessoasen.



Eine stimmungsvolle Gestaltungsgrundlage für eine wohltuende

Atmosphäre im Bad bietet Naturstein an Wand und Boden. Dank

natürlicher Farbgebung lädt er zu vielfältigen Gestaltungsideen ein.

Warmes mediterranes Flair wie in einem Ferienhaus in Südfrankreich

gelingt mit Travertin in zarten Creme- bis dunkleren Nusstönen

besonders gut. Eine moderne Badgestaltung bietet sich mit trendigen

dunklen Schieferfliesen an, die Signalfarben wie Gelb zum Leuchten

bringen. Auch als dekoratives Waschbecken oder frei stehende

Badewanne ist dieses Naturmaterial ein Blickfang und wertet den

persönlichen Wellnessbereich individuell auf.



Vervollständigt wird das eigene Wohlfühlbad aber erst durch eine

anregende Haptik. Die Oberfläche von Naturstein fühlt sich nicht nur

für passionierte Barfußgänger wie Samt und Seide an. Verschiedene

Bearbeitungsmöglichkeiten schaffen mal ein weicheres glattes, mal ein

strukturierteres Gefühl und unterstreichen die natürliche Textur des

Gesteins zusätzlich.



Ein sinnliches Erlebnis und dabei absolut wandlungsfähig - da



verwundert es nicht, dass Naturstein im Bad absolut im Trend liegt.

"Wir beobachten in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage im

Badbereich", so Christiane von Bezold, Diplom-Innenarchitektin und

Kundenberaterin bei jonastone, dem Mannheimer Direktvertrieb für

Natursteinböden. "Vielfach werden Klassiker, wie eine frei stehende

Badewanne, in einem Ambiente mit Farbakzenten, Holz und Naturstein

neu interpretiert. Auch Wandverkleidungen aus Stein sind in Bädern

stark im Kommen."



Eine Badezimmergestaltung mit Naturstein sorgt für ein stilvolles

Umfeld, Wellness und entspannende Momente in den eigenen vier Wänden.

Zusatzplus: Mit einer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit sorgen

Natursteinfliesen auch im Bad für ein kuscheliges Wohlgefühl. Was

braucht das eigene Home-Spa mehr?







Pressekontakt:

jonastone GmbH & Co. KG

Besselstraße 9|68219 Mannheim

Tel. +49 621 842 536 18 | Fax +49 621 842 563 29

myriam.schmoee(at)jonastone.de | www.jonastone.de



Original-Content von: jonastone GmbH und Co. KG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

jonastone GmbH und Co. KG naturstein-badewanne-und-fliesen-schiefer-mustang.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 10:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1421695

Anzahl Zeichen: 3267

Kontakt-Informationen:

Firma: jonastone GmbH und Co. KG naturstein-badewanne-und-fliesen-schiefer-mustang.jpg

Stadt: Mannheim





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung