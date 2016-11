Martinsumzug: Die Kerze soll brennen - nicht die Laterne / R+V-Infocenter: Bei kleinen Kindern sind elektrische Leuchtstäbe sicherer

(ots) - Echte Kerze oder lieber elektrisches Licht? Für

Kinder ist der jährliche Sankt-Martins-Umzug ein aufregendes Erlebnis

- am liebsten mit flackerndem Kerzenlicht in der Laterne.

"Grundsätzlich spricht nichts gegen Kerzen oder Teelichter, wenn der

Veranstalter dies nicht untersagt", sagt Torge Brüning,

Brandschutzexperte beim Infocenter der R+V Versicherung. "Wichtig ist

jedoch der richtige Umgang mit dem Kerzenlicht, damit es nicht zu

Verletzungen oder Sachschäden kommt."



Brennende Kerzen sind immer eine potentielle Gefahr: Eine Windböe

oder ein kleiner Rempler können ausreichen, damit die Laterne Feuer

fängt. Eltern können jedoch das Risiko minimieren: Kerzen sollten

immer mittig in der Laterne stehen und so angebracht sein, dass sie

nicht leicht umfallen - für Stumpenkerzen gibt es spezielle

Halterungen, Teelichter können mit Klebeband am Boden befestigt

werden.



Auch der Abstand der Seitenwände zur Kerze spielt bei der

Sicherheit eine Rolle: Je weiter der Rand weg ist, desto geringer ist

die Gefahr, dass die Flamme das Papier angreift. Zudem sollte die

Laterne oben offen sein, damit die Hitze entweichen kann. "Wenn die

Kinder zu klein sind oder es sehr windig ist, sollten die Kleinen

lieber einen Leuchtstab oder LED-Lichter verwenden", sagt R+V-Experte

Brüning.



Weitere Tipps des R+V-Infocenters:



- Laternen können auch aus nicht brennbaren Materialien gebastelt

werden, etwa aus leeren Konservendosen.

- Wenn die Laterne trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in Brand gerät,

sollten Eltern sie an sicherer Stelle ausbrennen lassen. Besser

keinen Löschversuch unternehmen - die Verletzungsgefahr ist zu

groß.

- Wenn es zu Verletzungen oder Schäden kommt, ist für die Haftung

die Aufsichtspflicht entscheidend. Grundsätzlich liegt diese

beim Veranstalter, also etwa Kindergarten oder Schule. Dieser



kann die Verantwortung jedoch an die Eltern oder erwachsene

Begleitpersonen abgeben, zum Beispiel in der Einladung oder per

Aushang.



