Neue Folge der ZDF-Samstagskrimireihe "Der Kommissar und das Meer" (FOTO)

Ein junges Liebespaar wird kaltblütig im Wald erschossen;

Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) nimmt die Ermittlungen auf:

Die neue Folge der Samstagskrimireihe "Der Kommissar und das Meer -

Für immer Dein" ist am Samstag, 12. November 2016, 20.15 Uhr, im ZDF

Kurz nachdem Mats die Verlobung mit seiner Freundin Lena bekannt

gegeben hat, wird das Paar erschossen im Wald aufgefunden. Ein Fall

für Kommissar Anders (Walter Sittler) und sein Team. Zwei Jahre zuvor

war an derselben Stelle die Frau von Chorleiter Jonas Norén (Lauri

Tanskanen) getötet worden. Damals stand Birger Kalström (Björn

Floberg) unter Tatverdacht. Als die Ermittler am Tatort eine Lackspur

finden, die von Birgers grauen Pkw stammen könnte, fragen sie sich,

Robert befragt auch Andy Torwald (Henrik Lundström), der am

Tatabend vor Lenas Haus herumschlich und Lena in der Vergangenheit

schon gestalkt hatte. Die Situation droht zu eskalieren, als Andy

gegen Birger gewalttätig wird, weil er ihn für Lenas Mörder hält. Und

schließlich gerät auch Roberts Frau Emma (Frida Hallgren) in eine

Neben Walter Sittler spielen Frida Hallgren, Andy Gätjen, Inger

Nilsson und andere. Miguel Alexandre inszenierte den Krimi nach einem

http://derkommissarunddasmeer.zdf.de



https://presseportal.zdf.de/presse/kommissar







