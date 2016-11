toplink-xpress.de: Festnetz-Telefonie ohne Grundgebühr

(ots) - Kostenfreier Telefonanschluss unter

www.toplink-xpress.de erreicht jedes Telefon auf der Welt



toplink Xpress Basic heißt ein neuer Internet-Telefonservice der

toplink GmbH, bei dem keinerlei Grundgebühren anfallen. Bezahlt wird

nur, wenn man wirklich telefoniert. Über dem internetbasierten

Telefondienst lässt sich jedes Telefon überall auf der Welt günstig

anrufen, also nicht etwa nur Internetanschlüsse. Die Einrichtung des

kostenfreien Telefonanschlusses ist mit wenigen Klicks unter

www.toplink-xpress.de möglich.



Um den Service nutzen zu können, benötigt man lediglich einen

Internetanschluss und ein passendes Endgerät, also einen

Internet-Router, eine Internet-fähige Telefonanlage oder unterwegs

eine VoIP-App auf dem Smartphone. Die Übernahme der bisherigen

Telefonnummer etwa von einem ISDN-Anschluss ist problemlos möglich.

Die Deutsche Telekom hat die Abschaltung von ISDN bis spätestens 2018

angekündigt, so dass man spätestens bis dahin gewechselt haben muss,

um weiterhin unter der gewohnten Telefonnummer erreichbar zu sein.



Gängige Komfortfunktionen wie Anrufweiterleitung und Sperrlisten

kann man jederzeit selbst im toplink Xpress-Portal verwalten. Tipp

für Vieltelefonierer: Während man selbst spricht und deshalb die

Leitung im Grunde belegt ist, werden ankommende Anrufe dennoch

angezeigt, so dass man stets erreichbar ist. toplink bietet unter

www.toplink-xpress.de auch Telefonanschlüsse für Unternehmen mit bis

zu 20 Mitarbeitern an.



Die toplink GmbH (www.toplink.de) ist der Betreiber eines der

größten Cloud-Telefonsysteme in Deutschland (Telefonieren übers

Internet). Als Full-Service-Dienstleister bietet toplink sämtliche

Komponenten für eine sichere Internet-Telefonie (Voice over IP, VoIP)

oder All-IP-Strategie, von der Internetanbindung über den

IP-Telefonanschluss (SIP-Trunk) und die Cloud-Telefonanlage bis hin



zu Skype for Business. Alle Dienste werden ausschließlich in

deutschen Rechenzentren betrieben und unterliegen den deutschen

Datenschutzbestimmungen. Unter dem Markennamen LUCA bietet toplink

als einziges Unternehmen in Deutschland Microsofts

Skype-for-Business-Dienste mit verschlüsselten Anschlüssen an.

toplink ist ein von der Bundesnetzagentur genehmigter

Teilnehmer¬netzbetreiber mit einem Next-Generation-Netzwerk (NGN),

über das Telefonanschlüsse in über 50 Ländern bereitgestellt werden.

toplink ist einer der wenigen Anbieter in Deutschland, der alle

Kundenanschlüsse automatisch und permanent vor Gebührenmissbrauch

schützt. Neben den Lösungen für Gro߬unternehmen und Mittelständler

bietet toplink unter www.toplink-xpress.de ein Online-Portal für

Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen an, über das sich

vollautomatisiert ein IP-basierter Telefonanschluss einrichten lässt.







Pressekontakt:

Weitere Informationen: toplink GmbH, Robert-Bosch-Str. 20,

64293 Darmstadt, E-Mail info(at)toplink.de, Web: www.toplink.de



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,

E-Mail: team(at)euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de



Original-Content von: toplink GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

toplink GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1421766

Anzahl Zeichen: 3491

Kontakt-Informationen:

Firma: toplink GmbH

Stadt: -------------------------------------------------------------- toplink Xpress http://ots





