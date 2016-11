Schnee kommt - Winterreifenpflicht in Deutschland und im Ausland

Verbraucherorganisation bietet kostenlose Hilfe an

(firmenpresse) - 08.11.2016. Wegen der bewährten O (Ostern) bis O (Oktober)-Regelung haben viele Autofahrer in Deutschland bereits die Winterreifen auf ihre Fahrzeuge aufgezogen. Dennoch gibt es immer wieder Zöglinge, wel-che die gesetzliche Winterreifenpflicht im In- und Ausland zu spät oder überhaupt nicht einhalten, auch deshalb, weil die Winterreifenpflicht in Deutschland situativ geregelt ist. Unabhängig davon, ist die Sicherheit gefährdet, denn die Meteorologen sagen schon für die kommenden Tage eine Kältewelle in Deutschland mit Schnee voraus. Zudem können im Ausland zur Winterreifenpflicht weitergehende Bestimmungen gelten. Was die Winterreifenpflicht bedeutet, welche Regelungen im In- und Ausland bestehen und was bei Nichtbe-folgung passiert, informiert die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI).



Situative Winterreifenpflicht in Deutschland bedeutet, keine generelle, also termingebundene Winterreifenpflicht, sondern bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch etc. darf nur mit M+S-Reifen gefahren werden. Kommt es aufgrund falscher Bereifung zu einem Unfall, riskiert man den Versicherungsschutz oder sogar auch strafrechtliche Folgen. Für das Ausland gelten oft weitergehende Bestimmungen.



Jürgen Buck, Vorstand der GVI, weist speziell im Hinblick auf die kommende Feriensaison in den Skigebieten darauf hin, dass sich die deutschen Autofahrer über die Bestimmungen der Winterreifenpflicht im Ausland informieren sollten. Winterreifen und Schneeketten bieten bei Schnee und Schneeglätte die besten Voraussetzungen für eine unfallfreie Fahrt. Wer beispielsweise ohne Winterreifen im naheliegenden Ausland unterwegs ist und die dort gültige unbedingte Winterreifenpflicht ignoriert, riskiert mit einer „sommerlichen“ Bereifung hohe Bußgelder.



Ausführliche Informationen und Hinweise zur „Winterreifenpflicht – Was müssen sie beachten" stehen unter www.geldundverbraucher.de, Rubrik „Gratis", kostenlos zur Verfügung.







Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es den Verbraucher zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

Kommentare zur Pressemitteilung