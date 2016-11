Adventskalender der anderen Art

VEDIA versüsst die Wartezeit bis Weihnachten mit aussergewöhnlichen Adventskalendern, die die ganze Familie jeden Tag aufs Neue überraschen

(firmenpresse) - Schon seit Jahrzehnten sind Adventskalender eine besonders beliebte Tradition und ein unverzichtbarer Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Das Ritual, jeden Tag ein Türchen zu öffnen und dahinter Schokolade und andere Naschereien zu finden, soll vor allem Kindern das Warten auf Weihnachten versüssen und ihre Vorfreude steigern. Das Schweizer Versandhaus VEDIA beschränkt sich bei den Kalendern für die Kleinen allerdings nicht nur auf süsse Überraschungen. Auch sanfte Pflegeprodukte für Babys sowie kleine Spielzeuge und Accessoires finden sich im Sortiment. Mit dieser grossen Auswahl an Adventskalendern schafft es VEDIA, wirklich alle Kinder ab Anfang Dezember zum Strahlen zu bringen.



Mit Adventskalendern wie «My little Pony», «Trolls» und «Minions» halten die Lieblingshelden von Kindern Einzug ins eigene Wohn- oder Schlafzimmer. Die Kleinen werden sich tagtäglich mit leuchtenden Augen und guter Laune bedanken. Setzt man auf einen Adventskalender mit Accessoires wie Armbändern, Haarspangen und Nagellacken, bereiten die Geschenke, die sich hinter den Türchen verstecken, ausserdem noch lange nach Weihnachten Freude.



Adventskalender für SIE, IHN und Bello



Adventskalender sind jedoch nicht nur Kindern vorbehalten - die 24 kleinen Geschenke gibt es bei VEDIA für die ganze Familie, und zwar in grosser Auswahl. Denn bei VEDIA sind der Fantasie in Sachen Adventskalender und Geschenkideen keine Grenzen gesetzt. Für Feinschmecker, Teekenner und Kaffeeliebhaber bietet VEDIA zum Beispiel Kalender mit Gewürzen, mit Bier, Tee oder Kaffee. Fleissige Heimwerker freuen sich über den Adventskalender «Werkzeug», während Beauty Queens und Girls im Teenager-Alter von einem der zahlreichen Kalender mit Kosmetik- und Pflegeprodukten oder Schminkartikeln begeistert sein werden. VEDIA überzeugt zudem immer mehr Erwachsene mit Adventskalendern für Paare, mit denen die Adventszeit gemeinsam genossen werden kann. Kalender zu den Themen Sinnlichkeit und Lust, Duftkerzen oder Ayurveda verwöhnen die Sinne und garantieren romantische Stunden zu zweit.





Als Teil der Familie sollten Haustiere beim vorweihnachtlichen Türchenöffnen nicht vergessen werden. Denn auch der beste Freund des Menschen freut sich über kleine tägliche Geschenke. Ob Hund, Katze oder Nagetier, VEDIA bietet tierische Adventskalender mit 24 Leckerbissen für die vierbeinigen Gefährten. So wird der Advent mit VEDIA zu einem tollen Erlebnis für die ganze Familie.







Das Schweizer Versandunternehmen VEDIA SA mit Sitz in Genf steht seit über 40 Jahren für überraschende Kataloge und bietet Artikel, die man in keinem Warenhaus finden kann. Ob Geräte für Haushalt und Küche, Möbel, Damenmode, Heimtextilien, Produkte für Schönheit, Haus und Garten: Die Einkäufer von VEDIA besuchen Warenmessen auf der ganzen Welt und spüren für ihre Kunden die Neuheiten auf.



VEDIA SA

