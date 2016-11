AED gibt Partnerschaft mit Epson bekannt

AED ist neuer Epson-Benelux-Vertriebspartner und investiert in über 130 Laser-Projektoren



Vermietung auch auf dem deutschen Markt





(firmenpresse) - Mit sofortiger Wirkung übernimmt AED den Vertrieb der Solid-State-Projektoren des Herstellers Epson in den Beneluxländern. In diesem Zusammenhang gibt AED zudem den Kauf von über 130 Epson-Laser-Projektoren bekannt. Unter den neuen Epson Projektoren im AED-Portfolio befinden sich unter anderem 70 Einheiten des neuen EB-L1505U – einem der hellsten 3LCD-Projektoren auf dem Markt. Die Epson Projektoren stehen zur Anmietung auch auf dem deutschen Markt zur Verfügung.



„Schon immer legen wir bei AED größten Wert auf die Bereitstellung marktführender Technologien“, erklärt Thierry Heldenbergh, Geschäftsführer von AED Display. „Aus diesem Grund fiel unsere Wahl auf Epson, deren Produkte unsere hohen Anforderungen an robuste, vielseitige und äußerst helle Projektoren mit exzellenten Farb- und Bildwerten nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen haben. Mit den neuen Produkten von Epson können wir unseren Kunden ab sofort eine noch breitere Palette an Projektoren in herausragender Qualität anbieten.“



Neil Colquhoun, geschäftsführender Direktor bei Epson Professional Displays, fügt hinzu: „Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit AED, welche den Erfolg unserer Installationsserie auf Basis anorganischer 3LCD-Technologie nochmals bestätigt. Mit AED gewinnen wir einen erstklassigen Partner mit enormer Vermiet- und Vertriebserfahrung im Installationsbereich.“



Der neue EB-L1505U im AED-Portfolio zählt nicht nur zu den hellsten 3LCD-Projektoren auf dem Markt. Mit seinen Abmessungen von 58,6‎ x 49,2 x 21,1 cm (B x T x H) und einem Gewicht von lediglich 23,8 kg ist der EB-L1505U zudem kompakter und leichter als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller. Dank seiner freien Rotierbarkeit ermöglicht der Projektor eine flexible 360°-Installation in Konzert- und Theateranwendungen. Darüber hinaus bietet die Kombination aus abgedichteter Optik und dem neuen anorganischen Phosphorrad einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 20.000 Stunden.













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aedgroup.eu



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AED group

Die AED group bietet flexible und leistungsfähige Lösungen für die Anforderungen der Studio- und Veranstaltungsbranche. Kunden können neues Equipment mieten, leasen oder kaufen beziehungsweise Second-Hand-Angebote in den Bereichen An- und Verkauf nutzen. Außerdem stehen in den Niederlassungen sogenannte Supermarkets zur Verfügung, in denen Verbrauchsmaterial und Kleinteile als Mitnahmeartikel angeboten werden. Dafür investiert das Unternehmen jährlich mehr als 100 Millionen Euro in audiovisuelles Equipment und ermöglicht damit mehr als 3.000 Kunden ein flexibles Investment für unterschiedlichste Anwendungen in den dafür erforderlichen Mengen. Zusätzlich betreibt die AED group mehrere große Studios. Die Zentrale der AED group befindet sich in Willebroek/Belgien, die deutsche Niederlassung in Bannberscheid.



Dies ist eine Pressemitteilung von

AED group

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

info(at)newslounge.de

Datum: 08.11.2016 - 12:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1421773

Anzahl Zeichen: 2192

Kontakt-Informationen:

Firma: AED group

Ansprechpartner: Filip Van Vlem

Stadt: Willebroek/Belgium

Telefon: +32 3 860 76 66



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung