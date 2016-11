ROG ehrt Syrer als Journalist des Jahres und chinesische Webseite als Medium des Jahres

(ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) zeichnet den Syrer Hadi

Abdullah als Journalist des Jahres 2016 aus. Abdullah hat sich als

freier Journalist in gefährliche, von seinen meisten Kollegen

gemiedene Gebiete des Bürgerkriegslandes gewagt, um Vertretern der

Zivilgesellschaft internationales Gehör zu verschaffen. Dabei ist der

29-Jährige mehrmals knapp dem Tod entgangen.



"Durch seine mutige Berichterstattung eröffnet Hadi Abdullah der

Weltöffentlichkeit wichtige Einblicke in die täglichen Nöte der

Menschen in Syrien", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "In

einem Land, in dem unabhängiger Journalismus gleichbedeutend mit

Lebensgefahr ist, hat er sich durch Professionalität und Mut

ausgezeichnet."



Als Medium des Jahres würdigt ROG die chinesische

Informationswebseite 64Tianwang, die von der Regierung in Peking als

"umstürzlerisch" eingestuft wird und deren Reporter große persönliche

Risiken in Kauf nehmen, um ihren Mitbürgern unabhängige Informationen

zugänglich zu machen. Zu den Bürgerjournalisten des Jahres kürte die

Jury das chinesische Paar Lu Yuyu und Li Tingyu. Beide haben

systematisch Streiks und Demonstrationen im ganzen Land dokumentiert

und sind deshalb seit Mitte Juni unter dem Vorwurf der "Störung der

öffentlichen Ordnung" im Gefängnis.



Mit den Preisen ehrt ROG jährlich Journalisten, Medien und

Bürgerjournalisten, die sich in besonderer Weise um die Förderung

oder Verteidigung der Pressefreiheit verdient gemacht haben. Die

diesjährigen Preise werden am Abend bei einer Veranstaltung in

Straßburg verliehen.



JOURNALIST DES JAHRES: HADI ABDULLAH



Der Preisträger Hadi Abdullah brach seine Ausbildung zum

Krankenpfleger ab, um seine Energie der unabhängigen

Berichterstattung aus Syrien zu widmen. In Journalistenkreisen machte

er sich schnell einen Namen als gewissenhafter Reporter, der auch in



gefährliche Landesteile fährt, um Vertreter der Zivilgesellschaft zu

interviewen und zu filmen. Durch seine Berichte über die tagtäglichen

Gräueltaten in Syrien wurde er zur Zielscheibe für regierungstreue

Kräfte wie auch für bewaffnete Rebellengruppen.



Vergangenen Januar wurde Abdullah zusammen mit einem Kollegen

kurzzeitig von der Dschihadistengruppe Al-Nusra-Front verschleppt

(http://t1p.de/3z0w). Mitte Juni wurde sein Kameramann Chaled al-Issa

bei einem Bombenanschlag auf das Wohnhaus mit ihrer gemeinsamen

Wohnung in Aleppo so schwer verletzt, dass er acht Tage darauf in

einem Krankenhaus in der Türkei starb - kurz, bevor er zur weiteren

Behandlung nach Deutschland verlegt werden sollte

(http://t1p.de/biep). Abdullah selbst trug schwere Verletzungen

davon. Zwei Tage vor dem Bombenanschlag waren beide am Kopf verletzt

worden, als sie über Gefechte in Aleppo berichteten

(http://t1p.de/l3do).



In den mehr als fünfeinhalb Jahren des Konflikts in Syrien sind

dort rund 200 Journalisten und Bürgerjournalisten wegen ihrer Arbeit

getötet worden, davon allein 16 in diesem Jahr. Derzeit sitzen

mindestens 26 Medienschaffende in den Gefängnissen des syrischen

Regimes; mindestens 27 werden von anderen Konfliktparteien als

Geiseln gehalten oder gelten als vermisst, darunter sechs

ausländische Journalisten. Wer weiter aus dem Land berichtet, ist

ständigen Drohungen und Schikanen ausgesetzt und riskiert verhaftet,

entführt oder ermordet zu werden. Auf der Rangliste der

Pressefreiheit steht Syrien auf Platz 177 von 180 Ländern. (Weitere

Informationen: www.reporter-ohne-grenzen.de/syrien)



MEDIUM DES JAHRES: 64TIANWANG



Das unabhängige Nachrichtenportal 64Tianwang berichtet mit einem

Netz von Bürgerjournalisten über Menschenrechtsverletzungen in China.

Immer wieder sind seine Mitarbeiter verhaftet oder vor Gericht

gestellt worden, beispielsweise für Berichte über Behördenversagen

nach dem Erdbeben in Sichuan 2008 oder über Protestaktionen wie den

Farbbeutelwurf auf ein überdimensionales Mao-Porträt auf dem

Tiananmen-Platz in Peking 2014. Zuletzt verschleppten die Behörden

Anfang September fünf der Bürgerjournalisten, die über Proteste

während des G20-Gipfels in Hangzhou berichtet hatten; sie sitzen noch

immer im Gefängnis. Mehrfach ist 64Tianwang zum Ziel von

Hackerangriffen geworden.



"In 18 Jahren unserer Tätigkeit hat kein einziger Journalist von

64Tianwang ein von den Behörden vorbereitetes Geständnis

unterzeichnet", betont der Gründer der Webseite, Huang Qi. Ebenso hat

sich bis heute keiner für die Propaganda der Kommunistischen Partei

instrumentalisieren lassen, zu der etwa die Ausstrahlung erzwungener

"Geständnisse" von Regierungskritikern im staatlichen Fernsehen CCTV

oder bei der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua gehört.



BÜRGERJOURNALISTEN DES JAHRES: LU YUYU UND LI TINGYU



Die chinesischen Bürgerjournalisten Lu Yuyu und Li Tingyu wurden

nach ihrer Festnahme in der südwestchinesischen Provinz Yunnan am 15.

Juni mehr als drei Wochen an unbekanntem Ort festgehalten, bevor sie

Kontakt mit Anwälten aufnehmen konnten. Weil sie systematisch Streiks

und Demonstrationen im ganzen Land dokumentiert haben, wird ihnen

Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen. Im Gefängnis wurden sie

misshandelt; ihnen drohen lange Haftstrafen.



Seit 2012 durchsuchen sie täglich soziale Netzwerke auf

entsprechende Informationen, sammeln und verifizieren Fotos und

Berichte protestierender Arbeiter oder Bürger und veröffentlichen sie

auf einer eigenen Webseite. Nichtregierungsorganisationen und

Wissenschaftler nutzen ihre Daten als Barometer für soziale Unruhen -

ein Tabuthema für die Kommunistische Partei Chinas.



China ist abgesehen von der Türkei das Land mit den meisten

inhaftierten Medienschaffenden weltweit: Derzeit sind dort rund 100

Journalisten und Bürgerjournalisten im Gefängnis. Das

Propagandaministerium steuert die Berichterstattung mit täglichen

Zensurdirektiven; auch das Internet wird umfassend zensiert. Unter

Präsident Xi Jinping hat sich die Unterdrückung kritischer Stimmen

noch einmal deutlich verschärft. Vor wichtigen politischen

Ereignissen werden Blogger und Menschenrechtsaktivisten oft präventiv

festgenommen, um kritische Berichte zu verhindern. Auf der Rangliste

der Pressefreiheit steht das Land auf Platz 176. (Weitere

Informationen: www.reporter-ohne-grenzen.de/china)



22 NOMINIERTE, DAVON MEHRERE IM GEFÄNGNIS



ROG verleiht den Preis "Journalist des Jahres" seit 1992. Die

Auszeichnung ist in jeder der drei Kategorien mit 2500 Euro dotiert.

Viele der diesjährigen Nominierten kommen aus Ländern, in denen die

Pressefreiheit massiv unterdrückt wird, und haben sich trotz

Strafverfolgung, Drohungen oder Gewalt durch mutige, unabhängige

Berichterstattung ausgezeichnet. Mehrere sitzen wegen ihrer Arbeit im

Gefängnis.



In der Kategorie "Journalist des Jahres" waren nominiert:



- Sejmur Chasi (Aserbaidschan)

- Edouard Perrin (Frankreich/Luxemburg)

- Ismail Alexandrani (Ägypten)

- Jineth Bedoya (Kolumbien)

- Alfred Taban (Südsudan)

- Zaheena Rasheed (Malediven)

- Hadi Abdullah (Syrien)

- Najiba Ayubi (Afghanistan)

- Mahfuz Anam (Bangladesch)



In der Kategorie "Medium des Jahres" waren nominiert:



- Al-Saman (Oman)

- Ferghana (Zentralasien)

- Radio M (Algerien)

- Bawabat al-Wasat (Libyen)

- 64Tianwang (China)

- Agência Pública (Brasilien)

- Gazeta Wyborcza (Polen)



In der Kategorie "Bürgerjournalist des Jahres" waren nominiert:



- Leonardo Sakamoto (Brasilien)

- Lu Yuyu and Li Tingyu (China)

- SOS Médias Burundi (Burundi)

- Ali al-Mearaj (Bahrain)

- Roya Saberi Negad Nobakht (Iran)

- Tania Quintero und Ivan García Quintero (Kuba)



Kurzporträts aller Nominierten finden Sie als PDF zum Download

unter http://t1p.de/35yz.







