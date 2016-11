TeamDrive-Chef Detlef Schmuck: Cloud ist sicherer als PC oder Server

(ots) - Daten in der Cloud sind geschützt vor der

ausufernden Ransomware-Angriffswelle



"Die Speicherung von Daten auf dem eigenen PC oder Server ist

potenziell gefährlicher, als die Sicherung der Daten in unserem

Cloud-Service", erklärt Detlef Schmuck, Geschäftsführer der TeamDrive

Systems GmbH (www.teamdrive.de). Der TeamDrive-Chef verweist auf die

steigende Flut von Ransomware-Angriffen, bei denen Cyber-Erpresser

damit drohen, die auf dem PC bzw. Server abgelegten Daten zu

zerstören, falls kein Lösegeld gezahlt wird. Jüngster "Höhepunkt"

dieser Flutwelle ist der "Microsoft-Angriff", bei dem sich Kriminelle

am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben und die Angerufenen

auffordern, ihren PC oder Server auf bestimmte Weise vor Ransomware

zu schützen, wobei genau dadurch ein Erpressungsprogramm installiert

wird.



"In die Cloud ausgelagerte Daten über TeamDrive sind von dieser

Kriminalitätswelle nicht betroffen und man kann nur jedem Unternehmen

empfehlen, alle wichtigen Daten über die eigene IT-Infrastruktur

hinaus auch in der Cloud zu sichern", empfiehlt Detlef Schmuck.

TeamDrive bietet einen Hochsicherheitsservice an, der Daten und

Dokumente automatisch zwischen unterschiedlichen Rechnern über die

Cloud synchronisiert.



Fortlaufend Angriffe über Sicherheitslücken in Standardsoftware



Bei Ransomware-Angriffen dringen die Kriminellen in der Regel über

Standardprogramme ein, wie sie praktisch auf jedem PC oder Mac

laufen, verschlüsseln die Festplatte und verlangen Schutzgeld für die

Entschlüsselung. Seit Anfang dieses Jahres sind nach Erkenntnissen

von TeamDrive Dutzende neuer Ransomware-Schädlingsfamilien mit

Hunderten von Varianten im Netz unterwegs. Von dem am weitesten

verbreiteten Softwareschädling Locky sind mehr als 750 Ableger

bekannt.



Die Cyber-Erpresser nutzen dabei offene Schwachstellen gängiger



Standardsoftware aus. Allein in der ersten Jahreshälfte 2016 wurden

über 500 neue derartiger Sicherheitslücken in der National

Vulnerability Database ("Nationale Datenbank der Schwachstellen") der

US-Behörden dokumentiert. Das entspricht einem Anstieg um mehr als

150 Prozent binnen eines halben Jahres. Allein bei Adobe Flash wurden

seit Anfang dieses Jahres 31 Sicherheitslücken aufgedeckt; in den

gesamten zwölf Monaten des Vorjahres waren es "nur" acht Lücken.



Aggressivität der Festplattenangriffe nimmt zu



"Die Aggressivität der Angriffe auf Festplatten nimmt zu",

konstatiert TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck, und rät -

vielleicht nicht ganz uneigennützig - dringend zur Einschaltung

hochsicherer Cloud-Services. Als Sicherheitskriterien für

Cloud-Dienste zur Speicherung und Synchronisation von Daten nennt er

eine lückenlose Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ein hundertprozentiges

Hosting aller Daten in Deutschland und die Anerkennung des Services

für Berufsdatengeheimnisträger nach deutscher Gesetzeslage.



TeamDrive gilt als die "sicherste Sync & Share-Software der Welt

made in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von

Daten und Dokumenten, weil sie den Hochsicherheitsanforderungen gem.

Paragraph 203 Strafgesetzbuch für Berufsdatengeheimnisträger

entspricht. Grundlage bildet eine durchgängige

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur der

Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch

irgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diese

technische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000

Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu

schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowie

Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung.

TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.







Pressekontakt:

Weitere Informationen: TeamDrive Systems GmbH, Max-Brauer-Allee 50,

22765 Hamburg, E-Mail: info(at)teamdrive.com, Internet:

www.teamdrive.com



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,

E-Mail: team(at)euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de



Original-Content von: TeamDrive Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

TeamDrive Systems GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 11:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1421776

Anzahl Zeichen: 4611

Kontakt-Informationen:

Firma: TeamDrive Systems GmbH

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung