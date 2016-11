Bertelsmann plant weitere Investitionen in Brasilien, Indien und China (FOTO)

Bertelsmann investiert weiter in seine strategischen

Wachstumsregionen Brasilien, Indien und China (BIC-Staaten): Das in

den vergangenen Monaten verstärkt auf Wachstumsgeschäfte

ausgerichtete Portfolio in den drei Ländern soll weiter ausgebaut

werden. Dabei stehen neben der Entwicklung der bestehenden

Aktivitäten vor allem Investitionen in mediale Inhalte und den

Bereich Bildung im Fokus. Rund 60 Führungskräfte aus Europa, den USA,

China, Indien und Lateinamerika treffen sich diese Woche in Peking,

um die strategische Weiterentwicklung des internationalen Medien-,

Dienstleistungs- und Bildungskonzerns in den BIC-Staaten zu

konkretisieren. Bei dieser Gelegenheit eröffnete Thomas Rabe,

Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, die neuen Büros des Corporate

Center von Bertelsmann in China. Von dort werden künftig die

Aktivitäten des Unternehmens im Land koordiniert.



Bertelsmann ist in den drei Ländern über sein Fondsnetzwerk an

rund 70 Start-Ups beteiligt, allein der Fonds Bertelsmann Asia

Investments (BAI) leistete durch Gewinne aus Beteiligungsverkäufen in

Höhe von 55 Mio. Euro zum Halbjahr 2016 einen signifikanten Beitrag

zum Konzernergebnis von Bertelsmann. Darüber hinaus hat Bertelsmann

in den drei Ländern zuletzt verstärkt in wachstumsstarke Geschäfte

wie den Weiterbildungsmarktführer Affero Lab, den Finanzdienstleister

Intervalor in Brasilien sowie YoBoHo, einen Anbieter von digitalen

Videoinhalten für Kinder in Indien, investiert. Auch gelang

beispielsweise der Musiktochter BMG ein Jahr nach dem Markteintritt

in China kürzlich die Expansion nach Brasilien. Aus strukturell

rückläufigen Geschäften wie dem Replikationsgeschäft in Brasilien zog

sich der Konzern dagegen zurück. Entsprechend erhöhte sich der Anteil

stark wachsender Geschäfte in Brasilien, Indien und China deutlich,

während sich der Anteil wachstumsschwacher Geschäfte signifikant



reduzierte.



Thomas Rabe sagte: "Als langfristige Investoren glauben wir fest

an das Potenzial unserer Geschäfte in Brasilien, Indien und China,

die regionale Expansion ist eine unserer vier strategischen

Stoßrichtungen. Wir haben unsere Aktivitäten in den BIC-Staaten in

den vergangenen Jahren klar auf Wachstumsgeschäfte fokussiert - nun

sind wir so aufgestellt, dass unsere Geschäfte hier in den kommenden

Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtwachstum des Konzerns

leisten werden. Wir werden dies durch weitere Investitionen

unterstützen, vermehrt in Kooperation mit lokalen Partnern vor Ort.

Bertelsmann möchte der erste Ansprechpartner für Unternehmen und

Kreative sein, die mit ihren Geschäften und Ideen in Brasilien,

Indien und China expandieren möchten. Wie erfolgreich wir dabei

bereits heute sind, zeigt unser weltweit einzigartiges Fondsnetzwerk:

In den vergangenen Jahren haben wir in den BIC-Staaten in mehr als 70

Start-Ups direkt investiert, von denen einzelne bereits heute eine

Milliarden-Bewertung aufweisen."



Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions bei

Bertelsmann, ergänzte: "Heute ist Bertelsmann in Brasilien, Indien

und China deutlich sichtbarer, wachstumsstärker, digitaler und hat

sich als ein vertrauensvoller Partner etabliert. Diesen Kurs werden

wir fortsetzen und weiterhin in den Ausbau unserer Kerngeschäfte

sowie die Expansion neuer Aktivitäten investieren. Die demografische

Entwicklung, die wachsende Mittelschicht und deren wachsende

Kaufkraft in allen drei Ländern steigern die Nachfrage nach digitalen

Medien, Dienstleistungen und Bildung. Damit sehen wir langfristig

gute Voraussetzungen in Brasilien, Indien und China für weitere

strategische Fortschritte und Wachstum. Der regelmäßige und enge

Austausch zwischen den Verantwortlichen der Unternehmensbereiche und

den Fonds-Netzwerken leistet dazu einen äußerst wertvollen Beitrag,

dies zeigt unsere diesjährige 'Growth Regions Conference' in Peking

in besonderem Maße."



Bertelsmann betreibt in den genannten Ländern Geschäfte in

unterschiedlichen Branchen und beschäftigt dort insgesamt knapp 6.000

Mitarbeiter. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten in den BIC-Staaten liegt

auf Fonds-Investitionen in innovative Start-Ups, die seit Anfang des

Jahres im Bereich Bertelsmann Investments gebündelt sind. In

Brasilien liegt der Schwerpunkt der Beteiligungen auf dem Bereich

Hochschul- und Online-Bildung, hier hält Bertelsmann unter anderem

Anteile an Medcel, einem Anbieter von Vorbereitungskursen für

Medizinstudenten. Bertelsmann Asia Investments (BAI) hat in China in

rund 60 Digitalunternehmen investiert, darunter das führende soziale

Mode-Netzwerk Meili und die führende Fitness-App Keep. Seit Auflage

des Fonds hat BAI rund 194 Mio. US-Dollar aus Veräußerungen erlöst

und damit einen signifikanten Beitrag zum Konzernergebnis

beigesteuert. In Indien investierte Bertelsmann unter anderem in den

führenden Online-Marktplatz für Möbel Pepperfry, den führenden

Musikstreaming-Dienst Saavn sowie den Hochschuldienstleister iNurture

und schafft so strategische Optionen für den Aufbau digitaler

Geschäftsmodelle in dem Land.



Parallel ist Bertelsmann in Brasilien, Indien und China mit seinen

Unternehmensbereichen erfolgreich aktiv. So entwickelt Fremantle

Media, die Produktionseinheit der RTL Group, in allen drei Ländern

einerseits regionale Varianten der Erfolgsformate "Idols" oder "Got

Talent" sowie andererseits lokale Formate. Penguin Random House ist

der größte englischsprachige Publikumsverlag in Indien sowie führend

im lateinamerikanischen Buchmarkt. Arvato erbringt in allen drei

Ländern Dienstleistungen für internationale sowie lokale Kunden, zum

Beispiel in den Bereichen Customer Relationship Management und Supply

Chain Management. BMG und die Bertelsmann Education Group, zwei

Wachstumsplattformen des Konzerns, erweitern sukzessive ihre

Aktivitäten in Brasilien, Indien und China.



Über Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag

Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,

die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie

das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit

117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015

einen Umsatz von 17,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität

und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige

Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller

Welt begeistern.







