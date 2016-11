Tabakwerbung - Montgomery: "Wirtschaftspolitik darf nicht vor Jugendschutz gehen"

(ots) - 08.11.2016 - "Wirtschaftsinteressen dürfen nicht

vor Jugendschutz gehen. Wir fordern deshalb die Abgeordneten des

Deutschen Bundestages auf, den Regierungsentwurf zum Verbot von

Außen- und Kinowerbung für Tabakprodukte umgehend positiv zu

bescheiden." Das sagte der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK),

Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, vor der heutigen Sitzung der

Unionsfraktion im Bundestag, in der unter anderem der Gesetzentwurf

der Bundesregierung zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes

diskutiert werden soll.



Offenbar aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus hatten Kritiker

aus den Reihen der CDU/CSU-Fraktion den bereits im Sommer vom

Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf gegen den Willen der

Gesundheitspolitiker von der Tagesordnung des Bundestages genommen.

Montgomery wies darauf hin, dass neben dem Leid der betroffenen

Patienten auch die durch die erforderlichen Behandlungen gebundenen

medizinischen Ressourcen in den Blick genommen werden müssten. "Nach

gesundheitsökonomischen Berechnungen belaufen sich allein die

tabakbedingten jährlichen Kosten im Gesundheitswesen auf 25

Milliarden Euro. Hinzu kommen weit über 50 Milliarden Euro, die

jährlich von den Sozialversicherungssystemen durch tabakbedingte

Arbeitskraftausfälle zu tragen sind", so der BÄK-Präsident. Auch und

gerade Wirtschaftspolitiker sollten zur Kenntnis nehmen, dass diese

Kosten in keiner Weise durch die Tabaksteuereinnahmen in Höhe von

knapp 15 Milliarden Euro und die in den Wirtschaftskreislauf

einfließenden Werbeausgaben der Tabakindustrie in Höhe von ca. 200

Millionen Euro pro Jahr aufgewogen werden.



Deutschland ist mittlerweile das einzige Land in Europa, in dem

Plakatwerbung für Tabak noch erlaubt ist. Dabei zeigen Studien, dass

Tabakwerbung gerade bei Kindern und Jugendlichen wirkt. Die

Bundesärztekammer hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass rund 80



Prozent aller Raucher vor dem 18. Lebensjahr mit dem Rauchen

beginnen, was eine Tabakentwöhnung in dieser Patientengruppe deutlich

erschwert.







