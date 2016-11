CAD/CAM Implantat-Provisorium als Flügelbrücke im Frontzahnbereich

CADfirst Dental Fräszentrum fertigt in enger Abstimmung mit dem Labor die nötigen implantatprothetischen Provisorien.

CADfirst Dental Fräszentrum Implantat-Provisorium

(firmenpresse) - Ob Einzelzahn-Implantat oder mehrgliedrige Implantatversorgungen im Front- oder Seitenzahnbereich, durch die Versorgung mit einem Provisorium auf dem Implantat kann Knochenmaterial und Weichgewebe bestmöglich erhalten werden.



Die Extraktionswunde wird bei der Sofortimplantation beispielsweise direkt mit dem Implantat und bei Notwendigkeit mit Knochenmaterial oder Knochenersatzmaterial ausgefüllt. Ein Abbau der Knochenwände wird in diesem Fall weitgehend vermieden. Das umgebende Weichgewebe wird bei entsprechender Ausformung durch ein Sofort-Provisorium in seiner Struktur geformt, erhalten und optimal für die definitive Zahnersatzversorgung vorbereitet.



Vor allem im Frontzahnbereich kann die Implantat-Einheilphase mit einem Provisorium ästhetisch perfekt überbrückt werden (vgl. Bild: Flügelbrücke aus Multilayer-PMMA auf Abutments).



CADfirst Dental Fräszentrum bietet Laboren für alle gängigen Implantatsysteme sowie für CAMLOG® und CONELOG® im Original folgende Implantat-prothetische Versorgungen: Provisorische Versorgung/Langzeitprovisorium bei Implantation, Einheil-Abutments, Gingivaformer zur Ausformung des Weichgewebes, Sofortversorgung bei Implantation, individuelle Abutments, Teleskop-Abutments, Implantatkronen und - brücken (auch direkt verschraubt), Steg.







CADfirst Dental Fräszentrum mit Sitz in Karlskron/Ingolstadt/Bayern, ist ein Produktionszentrum für CAD/CAM gefertigte Dental-Prothetik. Das Fräszentrum wurde von dem weltweit renommierten CAD/CAM Experten und dental wings®-Gründungsmitglied Dr. Amine Benalouane gegründet und versorgt schwerpunktmäßig Dentallabore in der D-A-CH Region (Deutschland-Österreich-Schweiz). Daneben unterstützt CADfirst industrielle Herstellerfirmen bei der Entwicklung von dentalen CAD/CAM Komponenten, führt wissenschaftliche Studien mit deutschen Universitäten durch und vertreibt Dental CAD/CAM Soft- und Hardware.



