Der Weg zur Industrie 4.0 Veranstaltung

Am 22. November 2016 ab 13 Uhr findet in Moers die Veranstaltung Der Weg zur Industrie 4.0 statt

(firmenpresse) - Moers – 08. November 2016: Besucher der Veranstaltung erwarten spannende Vorträge und Beispielanwendungen aus den Bereichen Industrie 4.0, Internet der Dinge, Virtual und Augmented Reality. Zusätzlich wird aufgezeigt, wie man die ersten Industrie 4.0 Projekte realisieren kann.



Der digitale Wandel der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren auch einen deutlichen Einfluss auf den Maschinen- und Anlagenbau haben. Die Herausforderung liegt in der Beherrschung dazugehöriger Technologien und Techniken. Um Unternehmen mit den verschiedenen Themenbereichen der Industrie 4.0 vertraut zu machen und Impulse für eigene Projekte zu geben, lädt CAD Schroer zu seiner Veranstaltung am 22. November 2016 in Moers ein.



In der Veranstaltung „Der Weg zur Industrie 4.0 – Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau“ bekommen die Besucher eine Übersicht über die Industrie 4.0 und das Internet der Dinge (IoT). Der wissenschaftliche Gastvortrag geht auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Universitäten ein.



Zusätzlich können die Besucher die virtuelle und erweiterte Realität in einer Ausstellung live erleben.



Die Veranstaltung soll nicht nur einen Überblick über die wichtigsten Industrie 4.0 Themen geben, sondern den Unternehmen als Impuls dienen, eigene Industrie 4.0 Projekte zu realisieren. Dazu bekommen die Besucher eine Übersicht darüber, wie man im eigenen Unternehmen die ersten Industrie 4.0 Projekte durchführen kann.



Die Industrie 4.0 Veranstaltung am 22. November 2016 in Moers gibt den Besuchern einen klaren Überblick über die verschiedenen Themengebiete der Industrie 4.0.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cad-schroer.de/news-events/veranstaltungen/anmeldung-der-weg-zur-industrie-40.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Engineering-Lösungen. Seit fast 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in 39 Ländern vertrauen auf MEDUSA®, MPDS™, STHENO/PRO®, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.



Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität. CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im

PTC-Produktumfeld.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CAD Schroer GmbH

Leseranfragen:

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers



Website:

http://www.cad-schroer.de



Email:

info(at)cad-schroer.de



Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

England: +44 1223 460 408

Frankreich: +33 141 94 51 40

Schweiz: +41 44 802 89 80

Italien: +39 02 49798666

USA: +1 866-SCHROER (866-724-7637)



PresseKontakt / Agentur:

Gudrun Tebart

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers



Website:

http://www.cad-schroer.de



Email:

info(at)cad-schroer.de



Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

England: +44 1223 460 408

Frankreich: +33 141 94 51 40

Schweiz: +41 44 802 89 80

Italien: +39 02 49798666

USA: +1 866-SCHROER (866-724-7637)



Datum: 08.11.2016 - 12:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1421792

Anzahl Zeichen: 1760

Kontakt-Informationen:

Firma: CAD Schroer GmbH

Ansprechpartner: Gudrun Tebart

Stadt: Moers

Telefon: +49 2841 91840



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 08.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung