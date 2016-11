Wenn das Unternehmen zum Mitarbeiter kommt

RFID- und Payment-Experte FEIG ELECTRONIC investiert konsequent in hessische Standorte

(PresseBox) - An Ticketautomaten und Zugangs-Schleusen zu Stadien, in Bus und Bahn, an Vending- oder Kassen-Automaten ? überall, wo im Vorbeigehen mit einer kontaktlosen Bank- oder Kreditkarte bezahlt wird, können einem Terminals von FEIG ELECTRONIC begegnen. Aber auch in Parkhäusern machen Elektronik-Lösungen von FEIG den Weg frei, indem sich Schranken zuverlässig öffnen und schließen. Hier sind Steuerungen von FEIG verantwortlich für das Öffnen und Schließen von Schranken, RFID-Leser geben das Signal zum Öffnen für berechtigte Fahrzeuge, Detektoren sorgen für das Schließen und Payment-Terminals für sicheres und komfortables Bezahlen.

Das mittelständische Technologieunternehmen FEIG ELECTRONIC mit Hauptsitz in Weilburg sorgt nicht nur bei seinen Kunden für Bewegung. Die Firma geht selber immer wieder ungewöhnliche Wege: Im Oktober 2016 hat FEIG ELECTRONIC in Bad Hersfeld einen neuen Entwicklungsstandort eingeweiht. Das Unternehmen wächst stark und hat entsprechend hohen Bedarf an Ingenieuren. Diese Fachkräfte hat FEIG in Bad Hersfeld gefunden und dann kurzerhand mit einer eigenen Niederlassung für die neuen Mitarbeiter ideale Arbeitsbedingungen in Wohnortnähe geschaffen.

Bereits 2015 ging man beim Weilburger Hightech-Anbieter ungewöhnliche Wege - es stand eine wichtige Entscheidung an, um die Produktion für die gestiegene Nachfrage fit zu machen. Die Geschäftsleitung musste sich zwischen Outsourcing und dem Ausbau des Weilburger Standortes entscheiden. Mit einem klaren Votum für die Region hat das Unternehmen eine neue Produktionsanlage für die automatische Bestückung von Leiterplatten gekauft und am Firmensitz in Weilburg in Betrieb genommen.

Arbeitgeber mit Tradition und interessanten Angeboten

FEIG ELECTRONIC ist seit 50 Jahren am Standort Weilburg ansässig. Rund 280 Mitarbeitern arbeiten in den vier Produktbereichen CONTROLLER, SENSORS, RFID und PAYMENT. Das Unternehmen sucht permanent neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und die neuen Kollegen können einiges erwarten: Neben modern gestalteten Arbeitsumfeldern mit hochwertiger technologischer Ausstattung legt FEIG Wert auf eine sehr ausgewogene Work-Life-Balance. Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeitmodelle, Überstundenausgleich, eine eigene Kantine sowie die Kinderbetreuung im FEIG-Kindergarten sorgen für ein angenehmes Arbeiten.





Die FEIG ELECTRONIC GmbH aus dem mittelhessischen Weilburg ist ein innovatives, inhabergeführtes, mittel-ständischen Unternehmen mit derzeit etwa 280 Mitarbeitern.

FEIG ELECTRONIC entwickelt und produziert seine Produkte ausschließlich in Deutschland und versteht sich als OEM-Lieferant, der Systemintegratoren und Wiederverkäufer, nicht aber Endkunden direkt beliefert.

Als High Tech-Lieferant für die verschiedensten B2B-Märkte steht das Unternehmen in permanentem Kontakt mit allen relevanten Technologiepartnern, um bedarfsgerechte und nutzenoptimierte Produkte zu entwickeln, sowohl als Standardprodukt als auch als kundenspezifische Lösung.

Diese Philosophie bescherte dem Unternehmen in den letzten 50 Jahren ein stetiges Wachstum und bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg sowie sichere Arbeitsplätze.

In den Produktbereichen FEIG CONTROLLER und FEIG SENSORS werden Steuerungen für Industrietore und Schrankenanlagen sowie Induktionsschleifendetektoren für die Park- und Verkehrsleittechnik hergestellt.

Im Bereich IDENTIFICATION bietet das Unternehmen RFID-Hardware für die Frequenzbereiche LF (125 kHz), HF (13,56 MHz) und UHF (860-915 MHz).

Im Bereich PAYMENT werden Zahlungsverkehrsterminals für offene und geschlossene Bezahlsysteme entwickelt und produziert.

Das stetige Wachstum des Unternehmens geht einher mit permanentem Personalbedarf.

In enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Hochschulen schafft es das Unternehmen auch im Wettstreit mit größeren und bekannteren Arbeitgebern, hochqualifizierte Kräfte nach Weilburg zu holen.

Auszeichnungen als ?besonders familienfreundlicher Betrieb? sowie durch die Bundesagentur für Arbeit für hervorragendes Engagement in der Nachwuchsförderung belegen den hohen Stellenwert, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FEIG ELECTRONIC haben.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

