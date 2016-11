Mottoparty: Feiern mit Selfies

Feiern auf einer Selfie-Party: Egal ob WG-Party oder feiern im Club: Alle lieben Mottoparties! Bloß nerven die immergleichen, langweiligen Mottos - warum also nicht mal eine Selfie-Party feiern.

Selfie-Party - Partyfotos vom Handy live auf den Beamer posten - mit der Selfiewall-App für Partys,

(firmenpresse) - Dresden, 8.11.2016 - Seien wir ehrlich: Die besten Parties sind immer Mottoparties! Kaum etwas macht so Spaß, wie in Aerobic-Klamotten auf eine Trash-Playlist richtig abzutanzen. Aber jedes noch so gute Motto ist irgendwann verbraucht - und so wird der ein oder andere dann bei der zehnten 90er-Party lieber zuhause bleiben.



Warum also nicht mal alle Gäste überraschen und ein neues Motto ausprobieren? Wie wäre es mit einer Selfie-Party? Da eignet sich die Selfiewall-App perfekt. Hiermit lassen sich Fotos und kurze Texte direkt auf eine Leinwand projizieren - und das anonym! Getreu dem Motto "Selfie" können dann die Selbstporträts blitzschnell hochgeladen werden.



Eine tolle Party-Idee: Der Gastgeber stellt Aufgaben, die in einem Selfie gelöst werden müssen, die Gewinner bekommen ein Getränk aufs Haus. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Fotografiert euch mit so vielen Pflanzen wie möglich! Mindestens zwei küssende Paare auf jedem Bild! Doppelt so viele Frauen wie Männer! Wer die gestellten Bedingungen am souveränsten und schönsten löst, der gewinnt die Runde. Damit das Ganze nicht ausartet, gibt es die Option, dass ein Administrator die Nachrichten prüft, bevor sie auf der Leinwand erscheinen.



Auch für professionelle Partyveranstalter ist die Selfiewall eine Möglichkeit, ein ganz neues Veranstaltungsformat zu kreieren.



Die Erinnerungen entstehen also spontan, sind aber bleibend. Denn die Fotos, die an dem Abend gemacht und hochgeladen werden, werden gespeichert und können hinterher mit einem Passwort online abgerufen werden.



Und das Beste: Die App ist so klein (MB-Zahl), dass sie jeder direkt vor Ort downloaden und sich einbringen kann. Zückt das Handy, es geht los! Ab jetzt heißt es: Selfies, Selfies, Selfies!



Mehr zum Selfiewall-Paket für Veranstalter findet sich hier: www.selfiewall.net





Über Selfiewall:



Die Selfiewall empfängt Partyfotos und Nachrichten von Smartphones und zeigt sie live per Video-System, Beamer und Leinwand auf Events an. Die Selfiewall wird genutzt für:



